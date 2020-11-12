متفوقًا على بطولات أوروبية .. قيمة الدوري السعودي تصل إلى 316 مليون يورو

المواطن - محمد سمعه

استمر الدوري السعودي للمحترفين، في صدارة قائمة أغلى المسابقات العربية والخليجية، كما حافظ على المركز الثاني على مستوى القارة الآسيوية وتواجد في المركز السادس عشر على مستوى العالم.

وذكر موقع Transfer Market المتخصص في القيمة السوقية للمسابقات واللاعبين حول العالم أن قيمة الدوري السعودي وصلت إلى 316 مليون و 55 ألف يورو بالمركز الثاني على مستوى القارة الآسيوية بعد الدوري الصيني الذي وصلت قيمته إلى 355 مليون يورو.

كما أن دوري المحترفين تواجد بالمركز السادس عشر في قائمة الدوريات العالمية ونجح في التفوق على دوريات أوروبية عدة في الترتيب، مثل الدوري اليوناني والنمساوي والصربي والروماني والتشيكي والسويدي والنرويجي والسويسري.

الدوري السعودي يجذب أفضل المحترفين

وكان دوري المحترفين نجح في آخر 4 سنوات في جذب العديد من النجوم العالميين مثل الفرنسي بافيتيمبي غوميز والنيجيري أحمد موسى والأرجنتيني إيفر بانيغا ومواطنه لوسيانو فيتو المنضم حديثًا إلى الهلال.

يذكر أن ديربي الهلال والنصر هو أغلى ديربي في قارة آسيا، بعد وصول قيمة الفريقين إلى 89.91 مليون يورو متفوقًا على ديربي شنغهاي الصيني بفارق تخطى الـ5 ملايين يورو.

وكان ولي العهد الأمير محمد بن سلمان أكد على أن الدولة نجحت في رفع القيمة السوقية لـ الدوري السعودي خلال الفترة الأخيرة، ليكون الأعلى بين الدوريات العربية.

دوري المحترفين الأعلى بين الدوريات العربية

وقال ولي العهد: ” استطعنا رفع القيمة السوقية لـ الدوري السعودي ليكون الأعلى من بين الدوريات العربية ومن أعلى 20 دوريًا على مستوى العالم”.

وأضاف سمو الأمير محمد بن سلمان: “نعمل أيضًا بنفس الزخم على بقية الاتحادات، والاتحاد السعودي للسيارات منذ تأسيسه، لم يقم باستضافة أي بطولة دولية، بينما في آخر سنتين، نجح الاتحاد في استضافة أهم 3 بطولات في العالم وهم الفورمولا إي، والفورمولا 1، ورالي داكار”.

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