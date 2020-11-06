متى سيتم الاعلان عن نتيجة الانتخابات الأمريكية .. ولماذا التأخير؟!

المواطن - ترجمة : عمر رأفت

سلطت ادعاءات المرشح الجمهوري والرئيس الأمريكي، دونالد ترامب المتكررة بفوزه في الانتخابات الرئاسية الأمريكية بينما لم يتم احتساب الأصوات، الضوء مرة أخرى على واحدة من أكبر عوامل عدم اليقين في سباق 2020، متى سنعرف النتيجة النهائية؟

ماذا يحدث عادة؟

وحسبما ذكرت صحيفة الجارديان البريطانية، فإن الانتخابات الرئاسية الأمريكية لا يفوز بها مرشح بالاعتماد على أصوات الناخبين في الولايات، فالفائز يتحدد عن طريق المجمع الانتخابي، عن طريق جمع أصوات أعضاء الهيئة الانتخابية، ويحتاج الفائز إلى ما مجموعه 270 صوتًا لتولي البيت الأبيض، وتكون النتيجة واضحة في معظم الانتخابات- وإن لم يتم تأكيدها رسميًّا- بنهاية الليل.

لماذا لم يحدث هذا هذه المرة؟

ودائمًا ما كان يمكن معرفة النتائج الأولية في الليلة الأولى من الفرز في الولايات، لكن فيروس كورونا أثر على

الانتخابات الحالية بشكل كبيرة، حيث أدلى عدد كبير من الناخبين- حوالي 68% من الإجمالي، مقارنة بـ34% في عام 2016- بأصواتهم مبكرًا، بما في ذلك عن طريق البريد.

ويعد عد الأصوات البريدية أبطأ؛ لأنه يجب فحص توقيعات الناخبين والشهود وعناوينهم، وتسوية بطاقات الاقتراع قبل إدخالها في آلات العد.

وتبدأ بعض الولايات عملية التحقق هذه قبل وقت طويل من يوم الانتخابات، مما يعني أن العد نفسه يمكن أن يبدأ بمجرد إغلاق الاقتراع.

ومع ذلك، لم تكن هناك معالجة مبكرة للأصوات البريدية، لأن المجالس التشريعية للولايات التي يقودها الجمهوريون رفضت الطلبات العاجلة من مسؤولي الانتخابات المحلية لتمرير قوانين جديدة لإتاحة وقت إضافي لمعالجة الاقتراع.

وأدى هذا الرفض في ولاية بنسلفانيا إلى تراكم أعداد هائلة من الأصوات المتراكمة في مدن مثل بيتسبرغ وفيلادلفيا، والتي انتقلت من عد حوالي 6000 بطاقة اقتراع بالبريد في عام 2016 إلى أكثر من 350 ألف بطاقة اقتراع هذا العام.

ما الولايات التي نتحدث عنها؟

وهناك خمس ولايات لم يتم الانتهاء منها حتى الآن، وهي: ألاسكا وجورجيا ونيفادا ونورث كارولينا وبنسلفانيا.

سيكون السباق محتدًّا للغاية في جورجيا، حيث أعلنت وزيرة خارجيتها إعادة فرز الأصوات، وتقدم بايدن على ترامب بأغلبية 1097 صوتًا صباح اليوم الجمعة، مع الإعلان عن 99% من الأصوات.

ويتقدم المنافس الديمقراطي في نيفادا، حيث لم يتبقَّ سوى بطاقات الاقتراع البريدية المتأخرة ذات الميول الديمقراطية، ولكن بموجب قانون الولاية، يمكن احتساب بطاقات الاقتراع المختومة بالبريد يوم الانتخابات طالما تم استلامها بحلول الساعة 5 مساءً في 10 نوفمبر، مما يعني أن العد في الولاية قد يستمر خلال عطلة نهاية الأسبوع.

في ولاية كارولينا الشمالية، وفي حين أن ترامب هو المرشح الأوفر حظًّا، فإن الولاية تقبل الاقتراع بالبريد حتى 12 نوفمبر- على الرغم من أنه من المتوقع ألا يحدث ذلك فرقًا يذكر.

وقال مسؤولون بالولاية: إن النتيجة الكاملة لن تعرف حتى الأسبوع المقبل، فيما تولى بايدن زمام المبادرة في ولاية بنسلفانيا صباح الجمعة.

ما الذي يعقد الأمور أيضًا؟

ستقبل نصف الولايات تقريبًا الأصوات البريدية التي تصل بعد يوم الانتخابات طالما أنها تحمل ختمًا بريديًّا في موعد لا يتجاوز 3 نوفمبر، لذلك قد تعني التأخيرات البريدية عدم معالجة بعض بطاقات الاقتراع إلا بعد أيام.

وقالت ولاية بنسلفانيا: إن النتائج لن يتم النظر فيها أكمل حتى الموعد النهائي ليوم الجمعة.

وبحسب ما ورد كانت هناك زيادة في عدد الأصوات المؤقتة التي أدلى بها الأشخاص الذين طلبوا التصويت بالبريد، ولكنهم قرروا بعد ذلك الذهاب إلى مركز الاقتراع شخصيًّا بدلًا من ذلك، وهذه تحتاج إلى فحص دقيق للتأكد من عدم تصويت أي شخص مرتين.

المجهول الكبير حقًّا: نتيجة متنازع عليها

في سباق عام 2000، خسر المرشح الديمقراطي، آل جور، فلوريدا بأكثر من 500 صوت من إجمالي ما يقرب من 6 ملايين، مما كلفه الانتخابات.

وبعد إعادة فرز الأصوات المتنازع عليها وقرار المحكمة العليا، أعلن فوز جورج دبليو بوش.

تم بالفعل رفع أكثر من 300 دعوى قضائية بشأن انتهاكات مزعومة لقانون الانتخابات في انتخابات 2020، وفقًا للتقارير، ويمكن توقع المزيد بشأن اتهامات بمخالفات في التصويت عبر البريد والتغييرات في قواعد التصويت بسبب وباء فيروس كورونا.

وأقام ترامب وحملته دعوى هذا الأسبوع بالفعل لوقف فرز الأصوات في بنسلفانيا وجورجيا وميشيغان، والتي دعت أسوشيتد برس إلى بايدن.

وسرعان ما رفض قضاة في جورجيا وميتشيغان دعاوى الحملة يوم الخميس.

وطلبت حملة ترامب أيضًا إعادة فرز الأصوات في ولاية ويسكونسن، وهو ما دعت إليه أسوشيتد برس بايدن، ولا يوجد دليل على أن الطعون القانونية للحملة سيكون لها تأثير على نتيجة الانتخابات بموجب القانون.

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