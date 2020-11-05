المواطن - متابعة

قال رودي جولياني محامي الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب: إنه يوجد جدل حول إجراءات التأكد من هوية المقترع عبر البريد.

وقال جولياني: “رفعنا دعاوى في عدة ولايات ضد خروقات التصويت عبر البريد، وسنرفع دعوى على المستوى الوطني ضد خروقات الديمقراطيين”.

وتابع محامي حملة ترامب: “هناك نزاع في هذه الانتخابات وسنذهب للقضاء”.

في سياق متصل شهدت ولاية نيويورك وقفة احتجاجية تطالب بحساب كل الأصوات في الانتخابات.

بينما شهدت ولاية ميشيغن: “احتجاجات أمام قاعات الفرز تطالب بوقف عد الأصوات”.

بينما قالت مراسلة العربية: إن عمليات الفرز في ميشيغن مستمرة حتى الآن، وهناك احتجاجات أمام قاعات الفرز، والإعلام الأمريكي يشير لاقتراب بايدن من الفوز بميشيغن”.

يذكر أن المرشح عن الحزب الديمقراطي جو بايدن فاز بولاية ويسكونسن على منافسه المنتهية ولايته دونالد ترامب، وأضاف جو بايدن 10 أصوات في المجمع الانتخابي.

وكان مركز إديسون قد أعلن في وقت سابق، أن جو بايدن حاز على 49.4% من الأصوات في ويسكونسن مقابل 48.8% لترامب بعد فرز 99% من أصوات الولاية.

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