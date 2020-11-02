محتالان يبيعان مصباحًا مزيفًا لطبيب لاستحضار جني علاء الدين!

المواطن - متابعة

قبضت السلطات الهندية، على اثنين من المحتالين خدعا طبيبًا بشراء مصباح على غرار علاء الدين مقابل 71،842 جنيهًا إسترلينيًّا لاستحضار جني مزيف.

وبحسب صحيفة “ديلي ميل”، ذهب “لايك خان” إلى الشرطة في ولاية أوتار براديش الشمالية، بعد أن أدرك أن المصباح ليس به قوى سحرية، بعد أن اشتراه من قبل محتالين ادعيا أن فيه جنيًّا يشبه قصة علاء الدين.

وقال ضابط كبير أميت راي: “الغشاشون عقدوا صفقة مع الطبيب ودفع نحو (71،842 جنيهًا إسترلينيًّا) لشراء هذا المصباح المزيف”.

وأوضح الضابط أنه تم اعتقال الرجلين المحتالين يوم الخميس وأعيدا إلى الحبس الاحتياطي قبل توجيه تهم إليهما.

كما تورطت زوجة أحد هؤلاء الرجال في عملية الاحتيال، حيث لا تزال هاربة.

وذكرت وسائل إعلام محلية في شكوى التي قدمها الطبيب يوم الأحد الماضي، أن أحد الرجلين تظاهر بأنه عالم تنجيم، وجعل “الجن”- وهو شخصية خارقة للطبيعة- يظهر من المصباح.

لكن عندما سأل خان عما إذا كان بإمكانه لمس الجني أو أخذ المصباح إلى المنزل، رفض المحتال، قائلًا: إن ذلك قد يسبب له الأذى، حسبما ذكرت الشكوى.

في النهاية باعوا المصباح له، ووعدوا أنه سيجلب الصحة والثروة والحظ السعيد.

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