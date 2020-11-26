محمد آل فتيل يعود للأهلي بعد مواجهة الفيصلي

المواطن - مروة نبيل

اقترب محمد آل فتيل من العودة إلى المشاركة مع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي خلال الفترة المقبلة، بعد ابتعاده مؤخرًا بسبب الإصابة.

محمد آل فتيل يقترب

وواصل محمد آل فتيل أداء برنامجه التأهيلي في عيادة النادي الأهلي بالأمس، وذلك وفقًا للخطة الطبية الموضوعة له، حيث وصل إلى المرحلة الأخيرة من برنامج التأهيل واللياقة.

ومن المقرر أن يُشارك آل فتيل في تدريبات الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي الجماعية، والمباريات الرسمية بشكل طبيعي بعد مواجهة الفيصلي المقبلة، وذلك وفقًا لـ”الرياضية”.

وكان محمد آل فتيل قد تعرض لإصابة بتمزق عضلي، وأكد النادي الأهلي غيابه عن الفريق الأول لكرة القدم لمدة 10 أيام، وتم تحديد برنامج علاجي وتأهيلي له.

الأهلي في دوري محمد بن سلمان

ويملك الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي 10 نقاط في المركز الثالث بجدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، بعد تعادله مع الشباب ضمن منافسات الجولة الخامسة “قمة الرياض”.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لمواجهة نظيره الفيصلي، مساء يوم الأحد المقبل، على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة، ضمن منافسات الجولة السادسة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

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