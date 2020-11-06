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محمد الشيخ حول تعميم وزارة الرياضة: يُوقف الفوضى والهدم
أُصدر لضمان التزام الأندية بـ مسؤولياتها حول العمل الإداري السليم

محمد الشيخ حول تعميم وزارة الرياضة: يُوقف الفوضى والهدم

2020/11/06
الساعة 2:21 صباحًا
- ‎فيالرياضة, حصاد اليوم
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محمد الشيخ حول تعميم وزارة الرياضة: يُوقف الفوضى والهدم الإعلامي محمد الشيخ
المواطن - محمد سمعه
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1 جانبان بعد تعميم الوازرة
2 أهم نقطة في تعميم وزارة الرياضة

علّق الإعلامي محمد الشيخ الناقد الحصري لـ برنامج “الدوري مع وليد” برأيه حول التعميم الذي أُصدر من وزارة الرياضة لإنقاذ الأندية السعودية من السقوط في بئر الديون، مع تعريض المخالف للمساءلة والمحاسبة.

جانبان بعد تعميم الوازرة

وتحدث الشيخ لـ برنامج “الدوري مع وليد” قائلًا: ” هناك جانبان في تعميم وزارة الرياضة، حيث يُعد جانبًا لإيقاف الفوضى والهدم والاستهتار في الأندية”.

وتابع الشيخ: ” الجانب الآخر يمنع تدخل الداعمين في أمور الأندية ويمنع أيضًا إهدار المال غير المبرر”.

وأتى هذا التعميم لحماية الأندية السعودية من التورط في ديون جديدة أو مشاكل مع الفيفا، كما تعرض الاتحاد والأهلي من قبل بسبب فسخ عقود اللاعب المغربي مروان دا كوستا مع العميد لتأخر إعطائه المستحقات المالية بسبب ديون النادي، كما رحل كل من الرأس أخضري دجانيني تفاريس والبرازيلي جوزيف دي سوزا عن الأهلي بسبب التأخر أيضًا في منحهما المستحقات المالية المتأخرة لهما.

أهم نقطة في تعميم وزارة الرياضة

ومن أهم النقاط التي ركز عليها تعميم الوزارة للأندية هو إلزام الداعم في النادي، بالتكفل بكافة الالتزامات المالية الناتجة عن عقد شريطة توقيع المتكفل تعهدًا شخصيًا موجهًا لإدارة النادي بالوفاء بجميع الالتزامات المالية الناتجة عن العقد المراد إبرامه وأن يُودع المتكفل كامل مبلغ العقد في حساب النادي إما دفعة واحدة وإما أن يُحرر سندات تتطابق مع المستحقات المالية”.

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