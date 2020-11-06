محمد الشيخ حول تعميم وزارة الرياضة: يُوقف الفوضى والهدم

المواطن - محمد سمعه

علّق الإعلامي محمد الشيخ الناقد الحصري لـ برنامج “الدوري مع وليد” برأيه حول التعميم الذي أُصدر من وزارة الرياضة لإنقاذ الأندية السعودية من السقوط في بئر الديون، مع تعريض المخالف للمساءلة والمحاسبة.

#الدوري_مع_وليد | محمد الشيخ : جانبين في تعميم وزارة الرياضة .. جانب لإيقاف الفوضى والهدم والاستهتار في تدخل بعض الداعمين شيل هذا حط هذا .. والجانب الثاني هو إيقاف الهدر المالي.#SBC pic.twitter.com/xzXOZN87v5 — #الدوري_مع_وليد (@DawryWaleed) November 5, 2020

جانبان بعد تعميم الوازرة

وتحدث الشيخ لـ برنامج “الدوري مع وليد” قائلًا: ” هناك جانبان في تعميم وزارة الرياضة، حيث يُعد جانبًا لإيقاف الفوضى والهدم والاستهتار في الأندية”.

وتابع الشيخ: ” الجانب الآخر يمنع تدخل الداعمين في أمور الأندية ويمنع أيضًا إهدار المال غير المبرر”.

وأتى هذا التعميم لحماية الأندية السعودية من التورط في ديون جديدة أو مشاكل مع الفيفا، كما تعرض الاتحاد والأهلي من قبل بسبب فسخ عقود اللاعب المغربي مروان دا كوستا مع العميد لتأخر إعطائه المستحقات المالية بسبب ديون النادي، كما رحل كل من الرأس أخضري دجانيني تفاريس والبرازيلي جوزيف دي سوزا عن الأهلي بسبب التأخر أيضًا في منحهما المستحقات المالية المتأخرة لهما.

أهم نقطة في تعميم وزارة الرياضة

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