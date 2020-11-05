محمد العويس يعود بعد 4 أيام

المواطن - مروة نبيل

يترقب الجهاز الفني في النادي الأهلي بقيادة الصربي فلادان ميلويفيتش عودة حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم، محمد العويس خلال الأيام القليلة المقبلة.

محمد العويس يعود

ويتوقع الجهاز الطبي في النادي الأهلي حاجة محمد العويس إلى 4 أيام أخرى من العلاج والتأهيل قبل الحصول على الضوء الأخضر بالعودة إلى التدريبات الجماعية، وذلك وفقًا لـ”الرياضية”.

وأضافت: “دخل العويس آخر مراحل برنامج علاجه وتأهيله، من إصابته في أوتار مفصل القدم. واستعان بمركز (فيزيك) للطب الرياضي في جدة، لمساعدته على بلوغ الجاهزية، بحلول مطلع الأسبوع المقبل”.

وغاب محمد العويس عن مباريات الوحدة والاتحاد في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، والنصر في كأس خادم الحرمين الشريفين، بسبب معاناته من إصابة التهاب أوتار مفصل القدم، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

العين ضد الأهلي

ويستعد الأهلي لمواجهة العين على ملعب مدينة الملك سعود في الباحة، مساء يوم السبت المقبل، ضمن منافسات الجولة الرابعة “جولة لنلهم العالم بقمتنا” من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وقبل مباراة العين ضد الأهلي المقبلة، يحتل الراقي المركز السابع في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 6 نقاط، فيما يتذيل الفريق العيناوي الترتيب بعدما فشل في تحقيق أي نقطة.

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