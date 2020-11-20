محمد الكوكي يستعد لبدء مهمته مع الطائي

المواطن - مروة نبيل

أعلن نادي الطائي، قبل قليل، عن وصول المدير الفني التونسي محمد الكوكي تمهيدًا لبدء مهمته مع الفريق الأول لكرة القدم.

محمد الكوكي يقود الطائي

ونشر حساب نادي الطائي الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، اليوم الجمعة، صورًا من وصول المدرب التونسي محمد الكوكي والجهاز الفني المساعد له إلى مطار حائل، لبدء مشواره مع الفريق.

وكانت إدارة نادي الطائي قد تعاقدت مع الكوكي لقيادة الفريق الأول لكرة القدم خلفًا لمدربه الكرواتي دراغان تالايتش، حيث لم يُقدم الفريق معه المستوى المتوقع، وفشل في تحقيق أي فوز خلال منافسات الموسم الرياضي الحالي.

الطائي في الدرجة الأولى

وتطمح إدارة نادي الطائي في تحسن أداء الفريق الأول لكرة القدم تحت قيادة الكوكي، واستعادة نغمة الانتصارات الغائبة هذا الموسم.

ويتذيل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الطائي جدول ترتيب دوري الأمير محمد بن سلمان لأندية الدرجة الأولى بدون رصيد، حيث خسر 5 مباريات متتالية، ونجح في تسجيل 3 أهداف فقط، واهتزت شباكه 12 مرة.

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