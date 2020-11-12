محمد بن سلمان: الدوري السعودي أصبح الأعلى عربيًا والأفضل بين 20 مسابقة عالميًا

المواطن - محمد سمعه

أكد ولي العهد الأمير محمد بن سلمان على أن الدولة نجحت في رفع القيمة السوقية لـ الدوري السعودي خلال الفترة الأخيرة، ليكون الأعلى بين الدوريات العربية.

وقال ولي العهد: ” استطعنا رفع القيمة السوقية لـ الدوري السعودي ليكون الأعلى من بين الدوريات العربية ومن أعلى 20 دوريًا على مستوى العالم”.

وأضاف سمو الأمير محمد بن سلمان: “نعمل أيضًا بنفس الزخم على بقية الاتحادات، والاتحاد السعودي للسيارات منذ تأسيسه، يقوم باستضافة أي بطولة دولية، بينما في آخر سنتين، نجح الاتحاد في استضافة أهم 3 بطولات في العالم وهم الفورمولا إي، والفورمولا 1، ورالي داكار”.

وتابع سموه: “تنويع الإيرادات مهم وحيوي لاستدامة الدولة، ونعمل على ذلك بجدية، من خلال صندوق الاستثمارات العامة ودعم قطاعات جديدة مثل السياحة والرياضة والصناعة والزراعة والنقل والفضاء والتعدين وغيرها”.

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