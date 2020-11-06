مدرب القادسية يستفز النصر بهذه الطريقة

المواطن - محمد سمعه

استفز المدرب التونسي يوسف المناعي مدرب القادسية، نادي النصر، وذلك قبل المواجهة المرتقبة بين الفريقين في دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين غدًا السبت.

وتحدث المناعي خلال المؤتمر الصحافي قبل مواجهة العالمي قائلًا: “المباراة ضدهم عادية رغم أن أصفر العاصمة فريق كبير ولكنها مباراة بـ 3 نقاط”.

العالمي مثل الأسد الجريح

وأضاف المناعي: “النصر مثل الأسد الجريح وأرى أن الغيابات التي يعاني منها العالمي لن تؤثر فيه”.

وفي سياق آخر، يبدو أن نادي النصر برئاسة صفوان السويكت، استقر على خليفة المدرب البرتغالي روي فيتوريا المدير الفني للفريق الكروي الأول، حيث بات قريبًا من الرحيل بسبب خسارة العالمي في أول 3 مباريات بـ دوري محمد بن سلمان للمحترفين موسم 2020/2021.

النصر يحدد بديل روي فيتوريا

وذكرت صحيفة Gazeta Sportulor الرومانية أن العالمي يفكر في التعاقد مع المدرب الروماني دان بيتريسكو المدير الفني لفريق سي إف آر الروماني.

وأكدت الصحيفة الرومانية أن الوصل الإماراتي، يُهدد أصفر العاصمة حيث يرغب بقوة في ضم المدرب بيتريسكو خلال الفترة المقبلة.

وأضافت الصحيفة نقلًا عن وكيل أعمال المدرب بيتريسكو أن موكله يُفكر في الانضمام لـ العالمي، كون النادي سيوفر الراتب الذي يريده المدرب الروماني وجهازه المعاون.

ومن المتوقع أن يعطي العالمي راتبًا سنويًا للمدرب بيتريسكو يصل إلى 3 ملايين يورو بالموسم الواحد.

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