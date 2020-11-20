مدير الصحة العالمية يرد على اتهامه بدعم إقليم تيجراي بإثيوبيا

المواطن - متابعة

أصدر المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم بيانًا للتعليق على الأحداث الجارية في إقليم تيجراي الإثيوبي، من قتال بين القوات الحكومية والجبهة الشعبية لتحرير شعب تيجراي.

وقال تيدروس في بيانه: “ينفطر قلبي بسبب وطني، إثيوبيا، وأدعو جميع الأطراف على العمل معًا من أجل السلام، لضمان الأمان للمواطنين، وإيصال المساعدات الإنسانية التي يحتاجون إليها”.

وأضاف: “أشعر بالحزب العميق من التقارير الواردة عن أعداد الأشخاص الذي يعانون واللاجئين الذين لجئوا إلى دول الجوار، وسط جائحة خطرة”.

وتابع: “عندما كنت طفلا عاصرت بيئة الحرب الأهلية، والمشاركة في القتال، والمعاناة الإنسانية، وعندما نضجت عملت على توصيل الخبرات وتبادلها من أجل العمل على نشر السلام، وأدعو الأطراف على اللقاء بينهما، وبدء مفاوضات من أجل السلام”.

وذكر: “أشارك سكرتير عام منظمة الأمم المتحدة بدعوته إلى وقف القتال بين الأطراف، والبحث عن سبل للسلام”.

وفيما يخص الاتهامات التي وجهت إليه قال: “اطلعت على التقارير التي تفيد أنني انحزت إلى جانب طرف من الأطراف، هذه التقارير عارية من الصحة، وأرغب أن أقول أنني منحاز لطرف واحد فقط وهو السلام.. العالم أجمع يحتاج إلى السلام من أجل الصحة، والصحة من أجل السلام”.

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