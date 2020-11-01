مرض وراثي جديد يصيب الرجال وقد يكون قاتلًا

المواطن - متابعة

اكتشف علماء المعاهد الوطنية للصحة الأمريكية مرضًا وراثيًّا جديدًا يصيب الرجال، وذلك بعد رصد مجموعة من الأعراض الغريبة، حيث تسبب المرض الجديد في حدوث جلطات دموية متكررة وحمى والتهاب وتلف في الرئة، لدى الرجال على وجه التحديد.

وبحسب صحيفة “ديلي ميل” البريطانية، فإن المرض الجديد يسمى “فيكساس”، حيث رصد باحثو المعاهد الوطنية للصحة مجموعة من الأعراض لمرضى يترددون إلى عياداتهم.

وقال المعد الرئيسي للورقة البحثية عن المرض، ديفيد بيك: “كان لدينا العديد من المرضى الذين يعانون من حالات التهابية غير مشخصة، والذين كانوا يأتون إلى المركز الطبي للمعاهد الوطنية للصحة، ولم نتمكن من تشخيصهم”.

وأضاف: “عادة ما يتم التشخيص بناء على مجموعة من الأعراض ونتائج المختبر. ولكن هذا لم ينجح، لذلك قرر فريق المعاهد الوطنية للصحة تجربة نهج مختلف”، بحسب “سكاي نيوز”.

وأجرى الأطباء تسلسلًا للجينوم الكامل لـ2560 مريضًا يعانون من حالات التهابية لم يتم تشخيصها، حيث شارك أكثر من 1000 منهم أعراض الحمى المتكررة والالتهابات في جميع أنحاء أجسامهم، ولم تؤثر فقط على أجزاء أو أنظمة معينة، ووجدوا حالة شاذة واحدة، شاركها 3 رجال في المجموعة، وكان لكل منها نسختان، بدلًا من واحدة، من جين يسمى (UBA1) والذي يوجد في الكروموسوم (X).

ونظرًا لأن الرجال لديهم كروموسوم (X) واحد فقط، وواحد (Y) على عكس النساء، اللائي لديهن كروموسومان (X)، فإن التشوهات الجينية في هذا الكروموسوم يمكن أن يكون لها تأثير عميق بشكل خاص على صحة الرجال.

والآن، يشتبه الأطباء في أن مئات أو أكثر من الرجال في الولايات المتحدة، قد يكون لديهم هذا المرض، وإذا كان الرجال الذين درستهم المعاهد الوطنية للصحة حتى الآن مثالًا للحالة، فقد يموت 40 بالمائة منهم، بسبب مرض لم يكن له اسم من قبل.

ويعد الالتهاب بجرعات صغيرة جزءًا أساسيًّا من قدرة الجهاز المناعي على مكافحة العدوى، لكن عندما يصبح مزمنًا لأي عدد من الأسباب يمكن أن يكون قاتلًا.

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