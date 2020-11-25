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مرور الطائف يضبط قائد مركبة قاد بسرعة عالية ووثق مخالفته عبر مواقع التواصل

مرور الطائف يضبط قائد مركبة قاد بسرعة عالية ووثق مخالفته عبر مواقع التواصل

2020/11/25
الساعة 10:36 صباحًا
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
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مرور الطائف يضبط قائد مركبة قاد بسرعة عالية ووثق مخالفته عبر مواقع التواصل
المواطن - الرياض

أطاح مرور الطائف بقائد مركبة وثق في مقطع فيديو قيادته بسرعة عالية بما يخالف نظام المرور السعودي ومعرضًا حياة الآخرين وحياته للخطر.

وقال المرور السعودي : نجح مرور محافظة الطائف في ضبط قائد المركبة الذي قام بنشر مقاطع في وسائل التواصل الاجتماعي، وهو يقود المركبة بسرعة عالية جدًا، معرضًا حياته وحياة الآخرين للخطر.

وأضاف أنه سيتم إحالته للهيئة المرورية لتطبيق العقوبات المقررة في نظام المرور .

مرور الطائف
مرور الطائف

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    ‎تعليق واحد

    1. عمر محمد

      أرجوا ضبط الفتاة التي تقود المركبة بقدمها بإستهتار ووثقت ذلك بمقطع فيديو

      ‎رد

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