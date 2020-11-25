مرور الطائف يضبط قائد مركبة قاد بسرعة عالية ووثق مخالفته عبر مواقع التواصل

المواطن - الرياض

أطاح مرور الطائف بقائد مركبة وثق في مقطع فيديو قيادته بسرعة عالية بما يخالف نظام المرور السعودي ومعرضًا حياة الآخرين وحياته للخطر.

وقال المرور السعودي : نجح مرور محافظة الطائف في ضبط قائد المركبة الذي قام بنشر مقاطع في وسائل التواصل الاجتماعي، وهو يقود المركبة بسرعة عالية جدًا، معرضًا حياته وحياة الآخرين للخطر.

وأضاف أنه سيتم إحالته للهيئة المرورية لتطبيق العقوبات المقررة في نظام المرور .

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