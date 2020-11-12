مزارعو عسير يواجهون أسراب الجراد بإشعال النيران بالمزارع

المواطن – سلمان ال مقرح – ابها

هاجمت أسراب الجراد مزارع منطقة عسير وفتكت بالمحاصيل الزراعية وألحقت الضرر بالمزارع والبساتين ، في ظل قيام فرع وزارة البيئة والزراعة بالمنطقة بتكليف فرق الرش الميدانية منذ يومين لمكافحة أسراب الجراد المنتشرة بالمنطقة .

إشعال النيران

وقام عدد من المزارعين بإشعال النيران بالقرب من المزارع حتى يتمكن الدخان المنتشر من تلك النيران من طرد أسراب الجراد والحفاظ على مزارعهم.

وقال المزارع محمد الشهراني وصالح الشهراني إن عدداً من المزارعين في خميس مشيط وتندحه قاموا بإشعال النيران من اجل الدخان لعله يطرد الجراد للحفاظ على المحاصيل الزراعية التي بذلوا فيها الجهد والوقت والمال من أجل الإنتاج، مطالبين زراعة عسير بتكثيف الجهود وعمل خطط استباقية قبل انتشار الجراد بكثافة وحتى لا تحصل كارثة بيئة أو صحية لا يحمد عقباها، مشيرين إلى أن الجراد قد يكون قادماً من اليمن وقد يكون بها أمراض أو ما شابه ذلك.

تثقيف المزارعين

وطالب عدد من المزارعين بأحد رفيدة وزارة الزراعة والبيئة بتثقيف المزارعين في كيفية مواجهة الجراد وتوفير مبيدات لهم لقتل أسراب الجراد الكبيرة لكونها فتك بالمزارع وأتلفت المحاصيل الزراعية من الذرة والشعير والرمان والتين وغيرها من المزروعات .

فرق ميدانية

من جانب آخر قال المتحدث لفرع وزارة البيئة والزراعة بعسير حاتم الغامدي لـ”المواطن” إن الفرق الميدانية تعمل في الميدان منذ يومين لمكافحة أسراب الجراد وسيتم تزويد الصحيفة بتقرير متكامل حول الجهود التي بذلت في الميدان حال الانتهاء من تلك الأعمال الميدانية .

صعوبة التضاريس

الجدير بالذكر أن وزارة الزراعة تواجه تحديات كبيرة تحول دون مكافحة الأسراب بشكل كامل شملت: تغيرات الطقس ودرجات البرودة التي تجبر السرب على الاختباء بين شقوق الجبال الدافئة، والتحرك السريع إلي الأماكن المفتوحة للتغذي والمغادرة سريعاً إلى الأماكن الأكثر جذباً له، وصعوبة المكافحة الأرضية بالسيارات لأن السرب المستهدف دائماً يجثم علي تخوم المنحدرات وشقوق الجبال والأودية ويصعب الوصول إليه.

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