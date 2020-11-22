مسؤول إيراني منتقدًا حكومة روحاني : لا يهمها حياة الشعب وخطتها فاشلة

المواطن - ترجمة : عمر رأفت

قال عضو في اللجنة الثقافية والاجتماعية في مجلس مدينة طهران، حجت نظری، بعد يوم من تنفيذ خطة الحكومة الشاملة من أجل فيروس كورونا: هذا يظهر أن الحكومة ليس لديها نية للإغلاق.

وحسبما ذكر موقع راديو فردا، انتقد نظری، الذي تحدث في اجتماع مجلس مدينة طهران، اليوم الأحد، نهج الحكومة، مؤكدًا أن الحكومة تريد عمليًّا إغلاق المدينة، لكن الواقع أن كل شيء مستمر.

خطة دون تنفيذ:

ونفذت الحكومة في إيران الخطة الشاملة لقيود فيروس كورونا أمس في مراكز المحافظات ومنها طهران ونحو مائة مدينة، بموافقة القيادة الوطنية لمواجهة فيروس كورونا.

وبحسب الخطة، سيتم إغلاق جميع الوظائف، باستثناء تلك المتعلقة بتوفير الضروريات الأساسية وقضايا السلامة والصحة، لمدة أسبوعين على الأقل من بداية ديسمبر.

وتم إطلاق الخطة أمس بهدف تقليص حركة مرور المواطنين بهدف محاربة الفيروس، لكن الصور المنشورة للمواطنين تظهر حشود الركاب في وسائل النقل العام، فإن بعض الشوارع والطرق السريعة مزدحمة في طهران.

تقليل ساعات العمل:

وفي مقابلة مع وكالة أنباء إيرنا الإيرانية، وأبرزها راديو فردا، اقترح الرئيس التنفيذي لشركة حافلات بلدية طهران أيضًا تقليل ساعات عمل المكاتب والشركات الخاصة، مشيرًا إلى أن قيود كورونا لم تقلص بشكل كبير عدد ركاب الحافلات.

وكان رئيس اللجنة الصحية في مجلس مدينة طهران قد أعلن أن 20 ألف مواطن في طهران لقوا حتفهم في الأشهر الأخيرة بسبب تتويجهم.

وبحسب ناهد خوداكارامي، فإن 48.5% من المرضى أصيبوا بمرض فيروس كورونا في حفلات عائلية خلال الأسبوعين الماضيين.

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