مسابقة البريد السعودي تفتح آفاقاً واعدة أمام المبدعين

المواطن - واس

أطلقت مؤسسة البريد السعودي مسابقة “خلّي طابعك.. طابعنا”، لتصميم طابع مجموعة العشرين، للاحتفاء الرمزي بهذا الحدث الاقتصادي العالمي المنعقد للمرة الأولى على أرض المملكة يومي 21 – 22 نوفمبر 2020م، وذلك في سياق الجهود الحثيثة التي تبذلها مؤسسة البريد بالتزامن مع رئاسة المملكة العربية السعودية قمة مجموعة العشرين (G20).

وشهدت مسابقة “خلي طابعك.. طابعنا” بفئاتها الأربع، فئة تمكين الإنسان وفئة الحفاظ على كوكب الأرض وفئة تشكيل آفاق جديدة وفئة اغتنام فرص القرن الحادي والعشرين، إقبالاً جماهيرياً وتفاعلاً فنياً كبيراً من قبل العديد من التشكيليين في المملكة، حيث عكست الطوابع جملة من المرتكزات الوطنية والمعطيات التنموية الرائدة التي تشهدها بلادنا في ظل قيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعودي وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله-، وبما ينسجم مع تطلعات رؤية المملكة 2030.

ورصدت مؤسسة البريد السعودي لمسابقة “خلي طابعك.. طابعنا”، التي أطلقتها أواسط شهر يوليو الماضي واستمرت لمدة شهرين، جائزة مالية قدرها 40 ألف ريال سعودي، بواقع 10 آلاف ريال سعودي لكل فائز في أي من قطاعاتها فيما رأت اللجنة استبعاد الجائزة الرابعة لعدم مطابقة الشروط لأي من المتسابقين وتم اعتماد الطابع الرابع من اللجنة وهو عبارة عن دمج للمشاركات الثلاث الفائزة.

وتعزو مؤسسة البريد السعودي سر الإقبال الكبير الذي شهدته مسابقة “خلي طابعك.. طابعنا” للمرونة القصوى التي تحلت بها آلية الاشتراك الإلكتروني في المسابقة، التي خولت العديد من المشتركين حول المملكة للتنافس على جوائزها القيمة، إلى جانب الطابع الاحتفالي التشويقي الخاص والمميز للمسابقة، الذي سُيعلن من خلاله أسماء الفائزين الثلاثة على مستوى المملكة، مع التعرف على أبرز الدوافع الملهمة التي قادتهم نحو تصاميمهم المبدعة تلك.

وفي سياق متصل، أوضحت مؤسسة البريد السعودي أن الطوابع الفائزة في مسابقة “خلي طابعك.. طابعنا” ستكون متاحة أمام قطاع كبير من الجمهور لمشاهدتها عبر أحدث التقنيات التفاعلية، الأمر الذي يشكل ميزة إضافية للمسابقة تتواكب وأهمية الحدث الاقتصادي العالمي الأبرز الذي تشهده المملكة للمرة الأولى على أراضيها، إلى جانب الطابع التذكاري للمناسبة الذي ستتسم به الطوابع الثلاثة الفائزة، بما يجعلها متاحة أمام الجمهور عبر مختلف منافذ البيع الرسمية في المملكة على هيئة تذكارات رسمية تؤرخ للحدث الاقتصادي الأهم الذي سوف تشهده البلاد خلال الأيام القلائل المقبلة.

يذكر أن مؤسسة البريد السعودي منذ تأسيسها عام 1926م أصدرت حتى هذه اللحظة أكثر من 400 طابع بريدي للمناسبات الدولية والوطنية والدينية والأعياد ومواسم الحج والاجتماعات والمؤتمرات الكبرى على المستوى الدولي والإسلامي والعربي والخليجي، وأيضا المشاركات الوطنية الثقافية والفنية والرياضية، للتعريف بالمنجزات الوطنية المختلفة في جميع المجالات.

كما أن رئاسة المملكة العربية السعودية لمجموعة العشرين قد بدأت في مطلع شهر ديسمبر عام 2019م وتنتهي في 30 نوفمبر 2020م، حيث تعد مجموعة العشرين المنتدى الرئيس للتعاون الاقتصادي الدولي الذي يضم أكبر الاقتصادات على مستوى العالم لمناقشة القضايا المالية والقضايا الاجتماعية والاقتصادية.

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