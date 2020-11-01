مساعدو رينارد يُتابعون مباراة النصر والشباب

المواطن - مروة نبيل

يتواجد مساعدو مدرب المنتخب السعودي الأول لكرة القدم، الفرنسي هيرفي رينارد، في مدرجات ملعب الأمير فيصل بن فهد في الرياض لمتابعة مباراة النصر والشباب من المدرجات.

مساعدو مدرب المنتخب يُتابعون المباراة:

وتُقام مباراة النصر والشباب الآن في ختام منافسات الجولة الثالثة “رئاسة العشرين” من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، وتُشير النتيجة إلى التعادل الإيجابي بين الفريقين.

ونشر حساب المنتخب السعودي الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، صورة لمساعدي المدير الفني للأخضر، فيليب سنس، لورينت بونادي وديفيد دوسي في مدرجات ملعب الملز لمتابعة مباراة النصر والشباب المقامة الآن.

مباراة النصر والشباب:

وكان الشوط الأول من المباراة قد انتهى بالتعادل السلبي، قبل أن يتقدم الليوث عند الدقيقة 55، ولكن أيمن يحيى تمكن من تسجيل هدف التعادل بعد مرور 6 دقائق فقط، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

ويسعى الليوث لمواصلة الانطلاقة المميزة في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين والفوز في مباراة اليوم، ليصل إلى النقطة السابعة، فيما يطمح الفريق الأول لكرة القدم بالعالمي في تحقيق فوزه الأول هذا الموسم وخطف الثلاث نقاط.

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