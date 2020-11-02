مستشار السياسة الخارجية السابق لبايدن: المرشح الحالي سيدعم اليونان وقبرص ضد تركيا

المواطن - ترجمة : عمر رأفت

قال مستشار السياسة الخارجية السابق للمرشح الرئاسي للانتخابات الأمريكية، جو بايدن، نيكولاس بيرنز: إن المرشح سيواصل في حالة انتخابه كرئيس للولايات المتحدة دعم تحالف الولايات المتحدة مع اليونان وقبرص، وسط تصاعد التوترات مع تركيا.

وحسبما ذكرت صحيفة كاثيميريني اليونانية، تحدث بايدن مؤخرًا ضد عدد من التحركات التي اتخذتها أنقرة، بما في ذلك قضية تحويل آيا صوفيا، والاعتداءات التركية على الموارد الهيدروكربونية في شرق البحر الأبيض المتوسط ​.

ومن المقرر إجراء الانتخابات الرئاسية الأمريكية في 3 نوفمبر، ويتقدم بايدن على الرئيس الحالي دونالد ترامب في معظم استطلاعات الرأي الوطنية منذ بداية العام.

دعم بايدن لليونان:

وقال بيرنز: “إذا تم انتخاب بايدن، أتوقع أنه سيواصل دعمه الوثيق للتحالف الأمريكي مع اليونان وقبرص خلال هذه الأوقات الصعبة”‘، مشيرًا إلى وجود مستقبل مشرق للتحالف مع البلدين.

وأضاف: “ترامب تنصل من حلف شمال الأطلسي وأضعفه، بالإضافة إلى “كونه ودودًا للغاية مع الطغاة مثل كيم جونغ أون وشي جين بينغ وفلاديمير بوتين”.

وكان ترامب تفاخر في أغسطس الماضي بعلاقته بأردوغان، قائلًا: إن قادة العالم طلبوا مساعدته والعمل معه.

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