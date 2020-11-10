مستشار السيسي: مصر لها حصة مؤكدة من لقاح كورونا

المواطن - متابعة

أكد مستشار الرئيس المصري للشؤون الصحية أن مصر لها حصة مؤكدة من لقاح كورونا حال تطويره أو إنتاجه، مشيرًا إلى أن بلاده تشارك في التجارب السريرية على أحد اللقاحات بالتعاون مع شركة صينية.

وقال الدكتور محمد عوض تاج الدين : “إننا على تواصل دائم مع منتجي لقاح كورونا من ناحية ومع المؤسسة الإعلامية التي تنظم وترتب وتتابع اللقاحات من ناحية أخرى، هذه الشركات لم تصل إلى نتيجة نهائية تؤكد فعالية هذه اللقاحات وآثارها الجانبية”.

وأضاف أن الدولة المصرية على تواصل كامل مع كل المؤسسات المشرفة على لقاحات فيروس كورونا، خاصة التحالف العالمي للقاحات والتحصين “جافي”، الذي يتولى الإشراف على البيانات العلمية الدقيقة عن هذه اللقاحات.

وأوضح أن الفئات التي ستكون لها أولوية الحصول على لقاحات كورونا هي: “الأطباء وأطقم التمريض والصيادلة، ثم الفئات التي لديها أمراض مزمنة كالقلب والصدر والأورام، ومن لديهم أمراض مناعية فضلًا عن السيدات الحوامل”.

شارك الخبر