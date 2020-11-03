مسلحون يقتلون 32 شخصًا ويحرقون 21 منزلًا في إثيوبيا

المواطن - متابعة
أعلنت السلطات في إثيوبيا أن 23 شخصًا قتلوا في الهجوم الذي نفذته جماعة مسلحة أمس في منطقة ووليجا الغربية.
ونقلت وكالة رويترز عن حاكم المنطقة إلياس أوميتا أن تلك الجماعة أحرقت أيضًا 21 منزلًا على الأقل.
وأضاف إلياس أوميتا: “دفنا 32 شخصًا، كما نزح ما يتراوح بين 700 و750 من المنطقة”.
وارتكبت عمليات القتل جماعة مسلحة تدعى “أو. إل. إف شين” حسب الوكالة.
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