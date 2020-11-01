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اقتصاد
مشتريات السعوديين في سوق الأسهم 208.22 مليار ريال خلال أكتوبر
قيمة ملكية المستثمر السعودي بلغت 97.34 %

مشتريات السعوديين في سوق الأسهم 208.22 مليار ريال خلال أكتوبر

2020/11/01
الساعة 5:19 مساءً
- ‎فياقتصاد, جديد الأخبار, حصاد اليوم
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مشتريات السعوديين في سوق الأسهم 208.22 مليار ريال خلال أكتوبر
المواطن - الرياض
العناوين الفرعية إخفاء
1 أداء سوق الأسهم السعودية
2 عمليات المستثمر الخليجي والأجنبي
3 أداء سوق الأسهم الموازية – نمو

أعلنت السوق المالية – تداول – تفاصيل التقرير الشهري لأداء سوق الأسهم السعودية والسوق الموازية، فيما يخص الملكية الأسهم والقيمة المتداولة حسب الجنسية ونوع المستثمر عن شهر أكتوبر 2020.

أداء سوق الأسهم السعودية

وبحسب تقرير تداول بلغت القيمة الإجمالية للأسهم المتداولة للشهر المنتهي في 29 أكتوبر 2020 بلغت 221.35 مليار ريال سعودي، بانخفاض نسبته 17.24% مقارنة بالشهر الماضي، فيما بلغ مجموع القيمة السوقية للأسهم المدرجة 8,633.75 مليار ريال بنهاية هذه الفترة، بانخفاض نسبته 5.44 % مقارنة بالشهر الماضي.

سوق الأسهم السعودية

كما بلغ مجموع قيم عمليات شراء “المستثمر السعودي” خلال هذه الفترة 208.22 مليار ريال سعودي تمثل ما نسبته 94.07% من إجمالي عمليات الشراء، فيما بلغ مجموع قيم عمليات البيع 210.75 مليار ريال سعودي تمثل ما نسبته 95.21% من إجمالي عمليات البيع. أما بالنسبة لقيمة ملكية “المستثمر السعودي” فقد شكّلت ما نسبته 97.34% من إجمالي القيمة السوقية للأسهم المدرجة كما في 29 أكتوبر 2020، بانخفاض نسبته 0.03% مقارنة بالشهر الماضي.

عمليات المستثمر الخليجي والأجنبي

وبلغ مجموع قيم عمليات شراء “المستثمر الخليجي” خلال الفترة المذكورة 1.46 مليار ريال سعودي تمثل ما نسبته   0.66 % من إجمالي عمليات الشراء، فيما بلغ مجموع قيم عمليات البيع 1.34 مليار ريال سعودي تمثل ما نسبته 0.60% من إجمالي عمليات البيع. أما بالنسبة لقيمة ملكية “المستثمر الخليجي” فقد شكّلت ما نسبته 0.46% من إجمالي القيمة السوقية للأسهم المدرجة كما في 29 أكتوبر 2020، بانخفاض نسبته 0.01% مقارنة بالشهر الماضي.

سوق الأسهم

كما بلغ مجموع قيم عمليات شراء “المستثمر الأجنبي” خلال الفترة المذكورة 11.67 مليار ريال سعودي تمثل ما نسبته 5.27% من إجمالي عمليات الشراء، فيما بلغ مجموع قيم عمليات البيع 9.26 مليار ريال سعودي تمثل ما نسبته 4.18% من إجمالي عمليات البيع. أما بالنسبة لقيمة ملكية “المستثمر الأجنبي” فقد شكّلت ما نسبته 2.20% من إجمالي القيمة السوقية للأسهم المدرجة كما في 29 أكتوبر 2020، بارتفاع نسبته 0.05% مقارنة بالشهر الماضي.

أداء سوق الأسهم الموازية – نمو

وفيما يخص سوق الأسهم السعودية الموازية – نمو – فقد بلغت القيمة الإجمالية للأسهم المتداولة للشهر المنتهي في 29 أكتوبر 2020 بلغت 827.24 مليون ريال سعودي، بانخفاض نسبته 13.57 % مقارنة بالشهر الماضي، فيما بلغ مجموع القيمة السوقية للأسهم المدرجة 8,284.50 مليون ريال بنهاية هذه الفترة، بارتفاع نسبته 14.16 % مقارنة بالشهر الماضي.

كما بلغ مجموع قيم عمليات شراء “المستثمر السعودي” خلال هذه الفترة 812.66 مليون ريال سعودي تمثل ما نسبته 98.24% من إجمالي عمليات الشراء، فيما بلغ مجموع قيم عمليات البيع 814.18 مليون ريال سعودي تمثل ما نسبته 98.42% من إجمالي عمليات البيع. أما بالنسبة لقيمة ملكية “المستثمر السعودي” فقد شكّلت ما نسبته 98.79% من إجمالي القيمة السوقية للأسهم المدرجة كما في 29 أكتوبر 2020 بارتفاع نسبته 0.17% مقارنة بالشهر الماضي.

سوق الأسهم السعودية

وبلغ مجموع قيم عمليات شراء “المستثمر الخليجي” خلال هذه الفترة 0.00 مليون ريال سعودي تمثل ما نسبته 0.00% من إجمالي عمليات الشراء، فيما بلغ مجموع قيم عمليات البيع 0.07 مليون ريال سعودي تمثل ما نسبته 0.01% من إجمالي عمليات البيع. أما بالنسبة لقيمة ملكية “المستثمر الخليجي” فقد شكّلت ما نسبته 1.09% من إجمالي القيمة السوقية للأسهم المدرجة كما في 29 أكتوبر 2020 بانخفاض نسبته 0.20% مقارنة بالشهر الماضي.

بينما بلغ مجموع قيم عمليات شراء “المستثمر الأجنبي” في سوق الأسهم الموازية خلال الفترة المذكورة 14.57 مليون ريال سعودي تمثل ما نسبته 1.76 % من إجمالي عمليات الشراء، فيما بلغ مجموع قيم عمليات البيع 12.99 مليون ريال سعودي تمثل ما نسبته 1.57 % من إجمالي عمليات البيع. أما بالنسبة لقيمة ملكية “المستثمر الأجنبي” فقد شكّلت ما نسبته 0.11% من إجمالي القيمة السوقية للأسهم المدرجة كما في 29 أكتوبر 2020 بارتفاع نسبته 0.03% مقارنة بالشهر الماضي.


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