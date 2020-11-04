‎الرئيسية
جديد الأخبار
مشهد من الحرم .. اصطفاهم الله لخدمة ضيوف الرحمن

مشهد من الحرم .. اصطفاهم الله لخدمة ضيوف الرحمن

2020/11/04
الساعة 7:28 مساءً
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
88
0
طباعة
مشهد من الحرم .. اصطفاهم الله لخدمة ضيوف الرحمن
المواطن - مكة المكرمة

تواصل الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي جهودها لتوفير أكبر قدر من الراحة والأمان لضيوف الرحمن، وهو ما وضح جليًا في لقطات تبين منسوبي الرئاسة وهم يحملون المظلات لحماية المعتمرين من الأمطار التي هطلت اليوم الأربعاء على الحرم المكي.

وعلقت رئاسة الحرمين عبر حسابها الرسمي بموقع تويتر، على اللقطات بالقول: “اصطفاهم الله لخدمة ضيوف الرحمن بـ المسجد الحرام”.

وأولت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، مع انطلاق المرحلة الثالثة من عودة المعتمرين والمصلين عناية فائقة بسلامة ضيوف الرحمن من خلال تطبيق الإجراءات الوقائية بالتعاون مع الجهات المعنية.

كما جهزت الرئاسة لراحة المعتمرين 600 عربة كهربائية، و5000 عربة يدوية، يشرف عليها 120 موظفًا، خاصة بالمعتمرين، تعقم بشكل مستمر قبل الاستخدام وبعده.

ومع بدء المرحلة الثالثة وصل المعتمرون إلى المسجد الحرام، وفق ما حدد بـ20 ألف معتمر يوميًّا، يستقبلون وفق الإجراءات المتخذة وعن طريق التصاريح المعتمدة في تطبيق اعتمرنا.


ذات صلة :
  • من يقود النصر أمام القادسية بعد إصابة فيتوريا بـ كورونا ؟
    •
  • تطور جديد يحرم النصر من ضم سلمان الفرج
    •
  • #وظائف فنية شاغرة لدى شركة الخدمات الأرضية
    •
  • #وظائف نسائية شاغرة لدى مراكز عبور للرعاية
    •
    Subscribe
    نبّهني عن
    0 تعليقات
    Inline Feedbacks
    View all comments


    شارك الخبر
    "> المزيد من الاخبار المتعلقة :