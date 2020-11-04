مشهد من الحرم .. اصطفاهم الله لخدمة ضيوف الرحمن

المواطن - مكة المكرمة

تواصل الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي جهودها لتوفير أكبر قدر من الراحة والأمان لضيوف الرحمن، وهو ما وضح جليًا في لقطات تبين منسوبي الرئاسة وهم يحملون المظلات لحماية المعتمرين من الأمطار التي هطلت اليوم الأربعاء على الحرم المكي.

وعلقت رئاسة الحرمين عبر حسابها الرسمي بموقع تويتر، على اللقطات بالقول: “اصطفاهم الله لخدمة ضيوف الرحمن بـ المسجد الحرام”.

وأولت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، مع انطلاق المرحلة الثالثة من عودة المعتمرين والمصلين عناية فائقة بسلامة ضيوف الرحمن من خلال تطبيق الإجراءات الوقائية بالتعاون مع الجهات المعنية.

كما جهزت الرئاسة لراحة المعتمرين 600 عربة كهربائية، و5000 عربة يدوية، يشرف عليها 120 موظفًا، خاصة بالمعتمرين، تعقم بشكل مستمر قبل الاستخدام وبعده.

ومع بدء المرحلة الثالثة وصل المعتمرون إلى المسجد الحرام، وفق ما حدد بـ20 ألف معتمر يوميًّا، يستقبلون وفق الإجراءات المتخذة وعن طريق التصاريح المعتمدة في تطبيق اعتمرنا.

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