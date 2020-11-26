مصدر قلق لـ النصر .. معلومات عن مارتشينياك حكم نهائي كأس الملك

المواطن - محمد سمعه

أسند الاتحاد السعودي لكرة القدم، الحكم البولندي سيمون مارتشينياك إدارة نهائي كأس الملك موسم 2019/2020 بين فريقي الهلال والنصر، الذي ينطلق بعد غد السبت على ملعب الملك فهد الدولي في الرياض.

ومارتشينياك هو حكم بولندي الجنسية وُلد في عام 1981 ونال الشارة الدولية بعام 2011، كما سبق له إدارة مباريات مهمة في كأس العالم ودوري أبطال أوروبا.

أهم المباريات التي أدارها حكم نهائي كأس الملك

وسبق للحكم البولندي أن أدار مباراتي “الأرجنتين وآيسلندا” و “وألمانيا ضد السويد” في مونديال 2018 الذي أُقيم في روسيا.

كما سبق له وأن أدار مباراة بين ريال مدريد وأتلتيكو مدريد في السوبر الأوروبي، ولا يعد غريبًا على المباريات في السعودية.

وأدار حكم نهائي كأس الملك 2020، مباراة بين النصر والفيصلي بموسم 2018/2019 وانتهت بالتعادل الإيجابي بنتيجة هدفين لكل فريق، كما أدار مباراة لـ النصر ضد الأهلي في موسم 2015/2016 وانتهت بفوز الراقي برباعية مقابل هدفين، وأدار مباراة لـ الاتفاق ضد الهلال بموسم 2016/2017 وانتهت بخسارة الهلال بثنائية لهدف.

وجه النحس على فريق ليفربول

وآخر مباراة مهمة أدارها مارتشينياك كانت بين ليفربول الإنجليزي وأتلتيكو مدريد الإسباني في ذهاب دور الـ8 من دوري أبطال أوروبا بالموسم الماضي، وانتهت بفوز فريق أتلتيكو مدريد بهدف دون رد.

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