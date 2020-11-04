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مصر تعلن عدم الوصول لمنهجية لاستكمال مفاوضات سد النهضة

مصر تعلن عدم الوصول لمنهجية لاستكمال مفاوضات سد النهضة

2020/11/04
الساعة 11:49 مساءً
- ‎فيالعالم, جديد الأخبار, حصاد اليوم
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مصر تعلن عدم الوصول لمنهجية لاستكمال مفاوضات سد النهضة
المواطن - متابعة

عقد وزراء المياه بمصر والسودان وإثيوبيا اجتماعًا، اليوم، لمناقشة الإطار الأمثل لإدارة المفاوضات الجارية برعاية الاتحاد الأفريقي حول سد النهضة الإثيوبي.

وذكر بيان لوزارة الموارد المائية والري المصرية اليوم أنه اتضح خلال المناقشات عدم توافق الدول الثلاث حول منهجية استكمال المفاوضات في المرحلة المقبلة.

وقد اتفقت الدول الثلاث على أن ترفع كل منها تقريرًا لجنوب إفريقيا بوصفها الرئيس الحالي للاتحاد الإفريقي، يشمل مجريات الاجتماعات ورؤيتها حول سبل تنفيذ مخرجات اجتماعي هيئة مكتب الاتحاد الإفريقي على مستوى القمة، اللذين عقدا يومي 26 يونيو و21 يوليو الماضي، وأقرا بأن تقوم الدول الثلاث بإبرام اتفاق قانوني ملزم حول ملء وتشغيل سد النهضة.


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