مصير دي بروين مع السيتي بعد مباراة منتخب بلجيكا ضد إنجلترا

المواطن - محمد سمعه

كشف كيفن دي بروين نجم منتخب بلجيكا ونادي مانشستر سيتي الإنجليزي، مصيره مع السيتزنس خلال الفترة المقبلة.

وكان دي بروين انضم لفريق مانشستر سيتي في موسم 2015/2016 قادمًا من فريق فولفسبورج الألماني، كما من المقرر نهاية عقده مع الفريق الإنجليزي بنهاية موسم 2022/2023.

بماذا علّق نجم منتخب بلجيكا عن المفاوضات مع السيتي ؟

وتحدث دي بروين عقب مباراة المنتخب البلجيكي ضد إنجلترا قائلًا: “نحن نتحدث الآن، وكل شيء متفق عليه في المفاوضات، أنا سعيد في مانشستر سيتي والمفاوضات قريبة من نهايتها”.

وأكد دي بروين على أنه يتفاوض بنفسه مع إدارة مانشستر سيتي لتجديد العقد، نظرًا لوجود خلافات بينه وبين وكيل أعماله.

وظهر دي بروين مع مانشستر سيتي في 232 مباراة، بمختلف البطولات حيث أحرز 58 هدفًا وصنع 96 تمريرة ناجحة.

وكان المنتخب البلجيكي تمكن من الفوز على نظيره الإنجليزي بهدفين دون رد، ضمن مباريات الجولة الخامسة من دور المجموعات في بطولة دوري أمم أوروبا، حيث سجل الهدف الأول، اللاعب يوري تيليمانس بالدقيقة العاشرة من عمر الشوط الأول، ثم أضاف اللاعب درايز ميرتينز الهدف الثاني للمنتخب البلجيكي بالدقيقة الـ24، بعد تنفيذ أمثل لركلة حرة مباشرة.

موعد المباراة المقبلة لـ منتخب بلجيكا

جدير بالذكر أن منتخب بلجيكا، سيواجه منتخب الدنمارك بعد غد الأربعاء بالجولة السادسة في بطولة دوري أمم أوروبا، حيث تُقام المباراة على ملعب “الملك بودوان” في بلجيكا.

وكان المنتخب البلجيكي احتل المركز الثالث في نهائيات كأس العالم 2018، التي أُقيمت في روسيا.

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