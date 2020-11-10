مضاد لالتهاب الجيوب الأنفية

المريض المصاب بالجيوب الأنفية يبحث عن مضاد لالتهاب الجيوب الأنفية سواء كان المضاد طبيعي أو عن طريق الأدوية حتى يشعر بتحسن لأنه تسبب له توتر ولا يستطيع ممارسة حياته العملية.

معلومات عن الجيوب الأنفية

التهاب الجيوب الأنفية متنوع ويرجع إلي حسب حدته وسيذكر لنا موقع المواطن أنواع الجيوب الأنفية وأسبابها وكيف يمكن علاجها.

التهاب الجيوب الأنفية وأنواعه

التهاب الجيوب الأنفية الذي يبقى لمدة اقل من ثلاثون يوم ويطلق علية الحاد وهو شبيه للإنفلونزا.

التهاب يبقى من شهر إلى شهرين ونصف ويطلق علية التهاب الجيوب الأنفية الحاد.

التهاب يبقي لأكثر من شهران ونصف وهو يطلق علية التهاب الجيوب الأنفية المزمن.

التهاب يأتي للمريض بصورة متكررة وهو يطلق علية التهاب الجيوب الأنفية المتكرر.

الأسباب التي تؤدي إلى إصابة الشخص بالجيوب الأنفية

عندما يصاب الشخص بالجيوب الأنفية يكون ذلك بسبب وجود أسباب ومن هذه الأسباب:

عند إصابة الشخص بالبرد الشديد ممكن ان يتسبب ذلك في التهاب الجيوب الأنفية فنزلات البرد هي عبارة عن فيروسات تدخل في الغشية الخاصة بالأنف.

كما أن يعتبر ألم اللثة والأسنان من الأسباب التي تؤدي إلى التهاب الجيوب الأنفية لأن الميكروبات الموجودة في السنان ممكن ان تصيب الأغشية الخاصة بالأنف وتسبب في حدوث الالتهابات.

كما يساعد وجود الالتهابات الفطرية في إصابة الشخص بالتهاب الجيوب الأنفية.

متي يمكن الذهاب للطبيب فوراً في حالة التهاب الجيوب الأنفية

يعتبر الجيوب الأنفية مرض ليس خطير ولكن إذا تفاقم الوضع يمكنك الذهاب إلى الطبيب في الحالات الأتية:

إذا لاحظ المصاب بالجيوب النفية والبرد الشديد من وجود احمرار وانتفاخ في المنطقة المحيطة بالعين.

كما ان إذا كان الشخص مصاب بألم حاد في الرأس أو ما يسمى بالصداع ولا يهدأ حتى مع استخدام المسكنات إذا رأي المصاب بالجيوب الأنفية لا يرى جيداً بأنه يرى الشيء الذي أمامه اثنين أو عدم رؤيته من بعيد.

إذا أحس مريض التهاب الجيوب الأنفية ان فقرات رقبته في حالة من التشنج وأنه لم يعد لديه القدرة على تحريك رقبته.

يجب على المريض أن يذهب فوراً إلى الطبيب في حالة ان حالته لم تتحسن مطلقًا ويشعر بتدهور حالته الصحية.

ومن الدواعي التي يجب على مريض التهاب الجيوب الأنفية هو ان يقوم بالذهاب إلى الطبيب إذا ارتفعت درجة حرارته عن المعدل الطبيعي لدرجة حرارة الجسم.

كما ان إذا تكرر التعب في فترة قصيرة لابد ان يذهب إلى الطبيب فوراً.

من هم الأشخاص الذين يتعرضون للإصابة بالتهاب بالجيوب الانفية

هناك اشخاص يتعرضون للإصابة بمرض التهاب الجيوب الأنفية وهؤلاء الأشخاص لديهم أمراض أخرى تساعد في ظهور التهاب الجيوب الأنفية ومن هذه الأمراض:

إذا كان الشخص قد تعرض للإصابة بمرض حمى القش أو أي حالة من حالات الحساسية.

إذا كان الشخص مصاب بمرض الربو فهو يعتبر من الأمراض المسببة والأساسية لمرض الجيوب الأنفية فقد ثبت أن كل خمسة يصاب منهم واحد بمرض الجيوب الأنفية.

كما ان الأشخاص الذين يجلسون ويتعرضون للدخان وعوادم السيارات والروائح الملوثة هم أكثر الناس عرضه لمرض التهاب الجيوب الأنفية.

تحد ان الشخاص المعرضين لمرض التهاب الجيوب الأنفية هم الأشخاص الذي ثبت لديهم ضعف في جهاز المناعة الخاص بهم او الإصابة بمرض ما يتسبب في ضعف المناعة لديهم مثل مرض الإيدز.

إذا كان الشخص لديه حساسية من بعض الأدوية مثل دواء الأسبرين فدواء الأسبرين يؤثر بالسلب على الجهاز التنفسي.

إذا كان هناك عيب خلقي في المجاري الأنفية ومن أمثله ذلك انحراف الحاجز الأنفي أو أن يكون هناك ورم حميد في الأنف.

استخدام مضاد لالتهاب الجيوب الأنفية

عند وصف الطبيب بان الحالة التي امامه هي إصابة الشخص بالتهاب الجيوب الأنفية في هذه الحالة يقوم الطبيب بوصف مضاد لالتهاب الجيوب الأنفية والتي يكون بها مادة الموكسيلين إلى جانب العلاج الطبي الذي يكون به مادة الكلينداميسين.

الطبيب هو من يقرر في وصف مضاد لالتهاب الجيوب الأنفية سواء كان عن طريق الفم او عن طريق بخاخ للأنف او ان يقوم بإعطاء المريض حقن في الوريد.

بعد العلاج من ثمانية واربعون ساعة إلى اثنان وسبعون ساعة يبدأ المريض يشعر بالتحسن إذا لم يكن هناك تحسن يبدأ أن يلجأ إلى العمليات الجراحية حتى يقوم بشفط السوائل الموجودة في الأنف والتي تعمل على صعوبة التنفس.

وسائل آخري لعلاج الجيوب الأنفية

هناك طرق آخري لعلاج الجيوب الأنفية منها الآتي:

تمرين وضع إصبع اليد بين الحاجبين هذا التمرين يساعد في التخفيف من اعراض الصداع الناتج من التهاب الجيوب الأنفية.

إذا اعتدت على تطبيق هذا التمرين خمس مرات في اليوم ستجد أن قد حدث تحسن ملحوظ.

كما ان الإكثار من شرب السوائل الدافئة والباردة تعتبر مضاد لالتهاب الجيوب الأنفية مثل شرب شاي البابونج والزهورات والنعناع والعصائر الفريش.

مثل شرب شاي البابونج والزهورات والنعناع والعصائر الفريش. وشرب أيضًا ما لا يقل على ثلاث لتر ماء في اليوم يساعد بشكل كبير في عدم جفاف الجسم والحصول على الترطيب.

الحرص من الروائح النفاذة التي تساعد في تهيج الجيوب الأنفية مثل المواد الكيمائية والعطور والبعد عن المدخنين وعن التدخين أيضًا.

ويعتبر البصل من مضاد لالتهاب الجيوب الأنفية من المواد الطبيعية المحسنة والمساعدة في ضبط التنفس وتحسينه وذلك عن طريق وضع بصلة بجانبك بالقرب من راسك أثناء النوم.

من المواد الطبيعية المحسنة والمساعدة في ضبط التنفس وتحسينه وذلك عن طريق وضع بصلة بجانبك بالقرب من راسك أثناء النوم. كما ينصح مريض الجيوب الأنفية بالابتعاد عن الحرارة والجو الحار والمحافظة على المكوث في الجو الرطب حتى لا يحدث جفاف للأنف.

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