معاناة لأهالي أحد رفيدة بسبب مكتب الضمان الاجتماعي والمتحدث لا يرد

المواطن - سلمان آل مقرح - أبها

ناشد أهالي محافظة أحد رفيدة بمنطقة عسير فرع وزارة الموارد البشرية، لافتتاح وإنشاء مكتب للضمان الاجتماعي وتوفير عناء السفر على العجزة وكبار السن والأيتام والأرامل إلى المحافظات المجاورة.

وقال أهالي في تصريحات إلى “المواطن“: إنهم طالبوا منذ فترة طويلة بافتتاح مكتب لهم إلا أن تلك المطالب لا تزال حبيسة الأدراج لدى الجهات ذات العلاقة.

وأكد المواطن خالد الرفيدي أن كبار السن يقطعون مسافات إلى محافظة سراة عبيدة في ظل الطريق الذي يقع به العديد من المنعطفات والتقاطعات الخطرة، وهو ما يشكل خطرًا عليهم أثناء قطع تلك المسافات، كما أن البعض لا تتوفر لديه مركبة للذهاب للمحافظات المجاورة، مشددًا على أن دور فرع وزراه الموارد البشرية بالمنطقة هو إعادة الأمل لهؤلاء والنظر في مطالبهم وتوفير الخدمات الاجتماعية لسكان المحافظة.

100 ألف نسمة:

أما سعيد آل مانع فأوضح أن محافظة أحد رفيدة يسكن بها أكثر من 100 ألف نسمة وبها أكثر من 144 قرية ومترامية الأطراف وتضم فئة كبيرة مسجلين في خدمات الضمان الاجتماعي إلا أن البعض يقطع أكثر من 80 كيلو ذهابًا وإيابًا للوصول إلى ضمان سراة عبيدة، مطالبًا الجهات المعنية بالمحافظة والمنطقة بإعادة النظر في مطالب الأهالي وسرعة التدخل لاختصار المسافات وتسهيل الإجراءات.

صمت الموارد البشرية:

من جهتها، تواصلت “المواطن” مع مدير العلاقات العامة بفرع وزارة الموارد البشرية بالمنطقة حسن آل ناحي، وتم عرض مطالب الأهالي عليه إلا أنه تجاهل الرد.

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