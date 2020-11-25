معسكر مغلق لـ الهلال والنصر خلال 48 ساعة بعد مسحة كورونا

المواطن - محمد سمعه

وجه الاتحاد السعودي لكرة القدم طلبًا لناديي الهلال والنصر، بالدخول في معسكر مغلق لمدة يومين، وذلك فور إجراء مسحة كورونا، وقبل خوض نهائي كأس الملك يوم السبت المقبل.

شروط مهمة من اتحاد القدم لفريقي الهلال والنصر:

وطلب اتحاد القدم إجراء مسحة كورونا في الفريقين قبل 48 ساعة من موعد مباراة نهائي كأس الملك، مع تطبيق الإجراءات الاحترازية والبروتوكول والدخول بمعسكر مغلق فور إجراء المسحة وفقًا لـ”الزميلة “الرياضية”.

واستعاد الفريق الكروي الأول بـ الهلال، النجم سالم الدوسري وذلك استعدادًا لمواجهة النصر يوم السبت المقبل في نهائي كأس الملك عن موسم 2019/ 2020.

وكان الدوسري غاب عن الهلال ضد النصر أول أمس الاثنين في دوري المحترفين بسبب الإصابة في يده اليمنى، خلال مشاركته مع المنتخب السعودي ضد جامايكا وديًّا يوم 14 نوفمبر الجاري.

سالم الدوسري جاهز لـ مباراة الهلال والنصر:

وأصبح الدوسري جاهزًا للمشاركة مع الهلال يوم السبت المقبل ضد النصر، بعد أن غاب عن لقاء الدوري، الذي فاز به الهلال بثنائية دون رد أحرزها الفرنسي بافيتيمبي جوميز واللاعب صالح الشهري.

وسيحضر الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض، المباراة النهائية لكأس الملك يوم السبت نيابة عن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز.

وكان الزعيم صعد لنهائي كأس الملك على حساب نادي أبها بالفوز بثنائية نظيفة في دور الـ4، بينما صعد النصر على حساب الأهلي.

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