معلمو رجال ألمع يشاركون في وثيقة تدوين مشاعر الولاء لـ الملك سلمان

المواطن - حسن عسيري - أبها

نفّذت إدارة التعليم بمحافظة رجال ألمع، ممثلةً في شؤون المعلمين، وثيقة لتدوين مشاعر الولاء والانتماء لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، شارك فيها أكثر من 1000 معلم ومعلمة.

وقال مدير التعليم الدكتور أحمد بن خضران العُمري: إن هذه الفعالية تأتي في إطار سلسلة متكاملة من البرامج والفعاليات والمبادرات أعدت بمناسبة ذكرى البيعة السادسة لتولي خادم الحرمين الشريفين مقاليد الحكم في البلاد.

وهنأ العمري القيادة بهذه المناسبة الوطنية والذكرى الغالية علينا جميعًا والتي تحل ونحن في أمن وأمان واستقرار، واصفًا مرحلة الملك سلمان بالملهمة والتي تحققت فيها العديد من المنجزات والمكاسب على كافة الأصعدة وفي كل الاتجاهات، وما استضافة قمة العشرين إلا دليل ريادة وقيادة ولما وصلت له المملكة من إمكانات عالية وقدرة كبيرة على التنمية والازدهار والمعرفة والتطور في شتى المجالات، يأتي على رأسها قطاع التعليم وما حظي به من دعم لا محدود.

وأضاف أنه امتدادًا لما توليه حكومة خادم الحرمين الشريفين للعملية التعليمية أطلق تعليم ألمع في وقتٍ سابق مشروع معلم الوطن الذي يهدف لتقدير المعلم وتبجيله وتعزيز مكانته في المجتمع وتكريمه في عدة جوانب، إضافة إلى التمكين من خلال التأهيل والتدريب والتحسين المستمر.

وكان خادم الحرمين الشريفين في وقتٍ سابق قد أشاد بدور المعلمين والمعلمات وبجهودهم المخلصة، وتفانيهم في أداء رسالتهم السامية؛ لإعداد جيل طموح لمستقبل الوطن.

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