معنى اسم تيماء

هناك الكثير من الأشخاص الذين يهتمون بالتعرف على معاني الاسماء ومنها معنى اسم تيماء الذي يعبر عن أمور كثيرة كما أن صاحبة هذا الاسم تتميز بالكثير من الصفات الطيبة الجميلة.

معنى اسم تيماء

يمكن أن يختلف معنى اسم تيماء وذلك وفقًا للأصل الذي جاء منه هذا الاسم فإن كان الاسم من أصل عبري فإن معناه سيكون التمر الذي يخرج من النخل ولكن إذا كان اسم تيماء من أصل عربي فإن معناه سيكون الفلاة التي يمكن أن يتوه بها الإنسان ومعنى الفلاة هنا هي الصحراء أو الأرض الواسعة الخالية التي يمكن أن يهلك بها كل عابر.

وبعد أن وضحنا لكم معنى اسم تيماء سنوضح لكم من خلال هذا المقال على موقع المواطن اسم تيماء ومعناه أيضًا في اللغة العربية إضافة إلى أهم المعلومات عن أصل الاسم وصفات حاملته وذلك في السطور التالية.

معنى اسم تيماء في اللغة العربية

في الحقيقة أنه لا يوجد الكثير من المعاني في اللغة العربية لاسم تيماء فيوجد له معنى واحد وهو الصحراء الجرداء التي لا تحتوي على زرع أو مياه ومن الجدير بالذكر أن المعاجم ذكرت معنى ثاني لاسم تيماء وهو نجوم الجوزاء.

اصل اسم تيماء

ذكر أن اسم تيماء من الأسماء التي يوجد لها أكثر من أصل فيوجد له أصل عربي ويتم نطقه في بعض الأحيان بتخفيف الهمزة وهناك أيضًا من قال أنه من أصل عبري وهو يعتبر صورة من صور كتابة اسم تمارة.

الصفات الشخصية لحاملة اسم تيماء

لكل اسم من الأسماء صفات شخصية تميزه عن غيره ولذلك سنقدم لكم صفات حاملة اسم تيماء ومنها:

شخصية جيدة تحب السفر كثيرًا والانتقال من بلد لآخر.

مرحة وتحب الانطلاق وتتعامل مع من حولها بطاقة وحيوية كبيرة.

من الشخصيات النشيطة والجيدة والتي تتمتع بقدر عالي من الطاقة والإيجابية.

شخصية جميلة تحب الانبساط واللعب والضحك بشكل كبير.

تحب المشاركة واجتماعية مع الآخرين من حولها.

لديها طاقة إيجابية عالية ولا يسيطر عليها الشعور بالملل مطلقًا.

تحب كثيرًا المغامرات حتى وإن كانت ستسبب لها مخاطرة كبيرة.

كثيرة الاهتمام بمظهرها وملابسها وأنيقة جدًا وذوقها عالي.

تعتبر من الشخصيات القوية القادرة على اتخاذ القرارات الصائبة بشكل كبير.

اسم تيماء في علم النفس

علم النفس من العلوم التي وضحت لنا أن كل اسم له عيوب ومميزات معينة يتصف بها حامل الاسم وإن نظرنا إلى معنى اسم تيماء في علم النفس فسوف نجد الآتي:

شخصية تيماء لا يمكنها التعبير عما تشعر به من صعوبات في حياتها بشكل عام.

تخفي ما تشعر به من ألم وحزن أمام الآخرين فهي بارعة في هذا الأمر.

تحب الترتيب كثيرًا في حياتها وتعد من الشخصيات المنظمة بشكل كبير.

تكره الظلم كثيرًا ولا تحب أن تظلم أي شخص في حياتها او أن ترى شخص مظلوم.

تعرف كيفية التخطيط الجيد لحياتها دون الاعتماد على أي أحد.

تتمتع بقدر عالي من الذكاء.

تحب الحياة كثيرًا.

تتمتع بطيبة القلب.

لا يمكنها أن تترك أي مال للمستقبل فهي من الشخصيات المسرفة كثيرًا.

تعتبر شخصية تيماء من الشخصيات المسرفة التي تحب ان تسرف المال فلا يكون لديها حسن التصرف في المال.

عنيدة جدًا في قراراتها ولا يمكنها التراجع مطلقًا عما تريده.

اسم تيماء في المنام

وفقًا لآراء أغلب العلماء في تفسير معنى اسم تيماء في المنام أنه يمكن أن يختلف التفسير والدلالة وفقًا للرؤية أو الحلم ووفقًا للرائي ذاته سواء كان امرأة أو رجل أو فتاة عزباء.

فإن كان التفسير للرجل فإنه سيكون دلالة على التعب والمشقة والمعاناة التي يعاني منها الرجل في حياته بشكل عام.

أما إن كان هذا الاسم في حلم المرأة فإنه يمكن أن يكون علامة على معانتها في حياتها الزوجية إن كانت متزوجة ولكن إن كان الحلم لفتاة عزباء فإن هذا الاسم يعد دلالة على شعورها بالوحدة في حياتها.

ويمكن أن يكون ذلك الاسم أيضًا علامة على أنها تحمل الكثير من المتاعب والهموم في حياتها وتمر بضغوطات كبيرة.

ولكن بشكل عام فإن اسم تيماء في المنام يعد علامة على المتاعب التي يمكن أن يمر بها الإنسان في حياته ويمكن أن يدل أيضًا على التوهة في الحياة والمرور بأزمات حياتية صعبة.

دلع اسم تيماء

في بعض الأحيان عند تسمية الاسم تكون بحاجة إلى إطلاق دلع للاسم للتخفيف منه واسم تيماء يوجد له الكثير من الاسماء المخففة التي يمكن أن تكون دلع له وهي:

تيمو.

تيما.

توتو.

توتي.

تيتي.

موءة.

مشاهير حاملون لاسم تيماء

هناك بعض المشاهير الحاملون لاسم تيماء ومن بينهم:

تيماء الخطيب

تيماء الخطيب هي مزيعة إماراتية معروفة على قناة الحرية ويوجد لها الكثير من المشاهدين والمتابعين وخصوصًا على مواقع التواصل الاجتماعي بشكل عام.

أبيات شعر عن اسم تيماء

هناك الكثير من الأبيات الشعرية التي كتبت في معنى اسم تيماء ولكن من اجملها ما يلي:

مرّيت تيماء على هجعت الملا

وسمعت فيها لعب وغيّ بنات

عارضتني زينة العينين مليحهْ

وقالتْ يا راعي النجيبهْ بات

أنا أن سلمت وسلّم فاطري

شريق الضحاء وأنا رقيب كناتْ

اسماء تشبه اسم تيماء

هناك بعض الاسماء التي تشبه اسم تيماء ومنها:

أسرار.

أريز.

ابتهال.

أذينة.

أجاويد.

إثمار.

أسماء بنات بحرف التاء

توجد الكثير من الأسماء التي تبدأ بحرف التاء مثل اسم تيماء وهي تعد من اسماء البنات الجميلة أيضًا التي يجب أن تتعرف عليها ومنها:

تيسير، تحاسين، تفيدة، تجاويد، تحية، تميمة، تهاني، تحيات، تسابيح، تيجان، تاليان، ترتيل، تالية، تماضر، تالدة، تقوى.

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