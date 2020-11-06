مفاجأة جديدة من وزير الرياضة لعشاق كرة القدم بـ السعودية

المواطن - محمد سمعه

كشف الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل وزير الرياضة عن مفاجأة تخص عشاق كرة القدم في السعودية، وذلك بعد الإعلان أمس الخميس عن استضافة المملكة لـ سباق فورمولا 1 في جدة في نوفمبر 2021.

وخلال حواره لـ صحيفة Financial Times البريطانية أكد على أن الشركة السعودية للرياضة ستقوم بتطوير المحتوى وإدارة حقوق البث التلفزيوني للمباريات.

وأضاف عبدالعزيز الفيصل أن السعودية باتت قريبة من الحصول على حق بث مباريات الدوري الألماني “البوندزليجا” للجمهور السعودي مشيرًا إلى أن الهدف هو تطوير إدارة حقوق بث المباريات من أجل التعاقد مع مزيد من البطولات العالمية لبثها في المملكة خلال الفترة المقبلة.

وزير الرياضة يُلمح للتخطيط لاستضافة المونديال

وأشار الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل وزير الرياضة إلى أن السعودية تُركز لاستضافة كأس أمم آسيا 2027 ثم التخطيط لاستضافة كأس العالم أو الأولمبياد، حيث تتم مناقشة الكثير من الأمور حاليًا على حد قوله.

وسيشارك في سباق فورمولا 1 بـ جدة 10 فرق وهم: “ويليامز، مرسيدس، ريد بول، رينو، ماكلارين، راسينج بوينت، هاس، ألفا تاوري، الفا روميو، فيراري”.

مراحل سباق فورمولا 1 في جدة

أما مراحل السباق فتتكون من 5 مراحل وهي: “التجارب الأولى، التجارب الثانية، التجارب الثالثة، تجارب تأهيلية لتحديد خط الانطلاق، السباق النهائي”.

وستنطلق التجارب الأولى والثانية أيام الجمعة، أما سباق التجارب الثالثة والتأهيلية يوم السبت، والسباق النهائي يُقام يوم أحد، ويصعد على المنصة للتتويج أول 3 فائزين بعد كل سباق.

شارك الخبر