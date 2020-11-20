مفاجأة سارة لـ الهلال قبل مواجهة النصر

المواطن - محمد سمعه

تلقى الفريق الكروي الأول بـ الهلال خبرًا سارًّا، وذلك قبل مواجهة نادي النصر في ديربي الرياض بالجولة الخامسة من دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين يوم الاثنين المقبل.

وأعلن الأزرق اليوم أن سلمان الفرج شارك بصورة طبيعية في المران مما يعني جاهزيته للمشاركة في الديربي ضد النصر وهو الأمر التي أكدته صحيفة “الرياض” من قبل.

الشهراني يواصل التأهيل:

كما شارك اللاعب ياسر الشهراني في عملية التأهيل من الإصابة، مما يعطيه فرصة كبيرة للمشاركة ضد النصر.

وتواجد أيضًا في تدريبات أزرق العاصمة كل من الحارس عبدالله المعيوف وسالم الدوسري ونواف الغامدي لتنفيذ برامجهم العلاجية والتأهيلية.

وكان سلمان الفرج غاب عن تدريبات الهلال بسبب عدم الجاهزية، كما أنه لم يشارك في مباراة السعودية وجامايكا الأولى التي أُقيمت يوم السبت الماضي، بسبب وعكة صحية تعرض لها والده، كذلك غاب الشهراني عن مباراة السعودية ضد جامايكا الأولى بسبب إصابة في الساق إضافة لإصابة المعيوف في العضلة الخلفية وإصابة سالم الدوسري في ساعد اليد اليمنى في لقاء جامايكا.

ماذا طلب سالم الدوسري من جماهير الهلال ؟

وحرص سالم الدوسري، لاعب الهلال، على توجيه طلب شخصي لجماهير الأزرق، وذلك قبل أيام قليلة من مواجهة النصر في الجولة الخامسة من دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ومن خلال مقطع فيديو نشره الدوسري عبر حسابه في Snap Chat قال لاعب الهلال للجماهير: “لا تنسوني من دعواتكم”.

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