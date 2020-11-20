مفاجأة سارة لـ جمهور الأهلي قبل مواجهة الشباب

المواطن - محمد سمعه

تلقى جمهور الأهلي، مفاجأة سارة وذلك قبل مواجهة نادي الشباب يوم الاثنين المقبل في الجولة الـ5 بـ دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

أوسو يعلن جاهزيته:

وأعلن اللاعب الغاني صامويل أوسو جاهزيته للمشاركة ضد الشباب يوم الاثنين، وذلك بعد أن أُصيب بمباراة غانا ضد السودان في تصفيات كأس أمم إفريقيا 2021.

ونشر أوسو صورة له عبر منصات التواصل الاجتماعي قائلًا: “سأكون في جدة قريبًا، إن شاء الله”.

وكان أوسو انضم للراقي لمدة موسم على سبيل الإعارة قادمًا من نادي الفيحاء قبل غلق سوق الانتقالات الصيفية في السعودية.

أفضلية لـ الشباب ضد الأهلي في مبارياتهم في نوفمبر:

وحقق نادي الشباب نتائج إيجابية ضد الراقي في شهر نوفمبر خلال مواجهات الفريقين في بطولة الدوري، حيث فاز الشباب في 3 مباريات من أصل 10 وفاز الراقي في مباراتين، وكان التعادل حاضرًا بينهما في خمس مواجهات.

وبعصر الاحتراف، تقابل الراقي ضد الشباب، في مباراتين بشهر نوفمبر حيث كانت الأولى بموسم 2013/ 2014 وفاز الشباب فيها بهدف نظيف، أما المواجهة الأخرى التي أُقيمت في نوفمبر 2015 شهدت تعادلًا إيجابيًّا بين الفريقين. ويحتضن ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة مباراة الأهلي والشباب، يوم الاثنين المقبل، ضمن منافسات الجولة الخامسة “قمة الرياض” من بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

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