مقارنة بين 7 لقاحات مختلفة أثبتت فعاليتها ضد فيروس كورونا 

المواطن - ترجمة: منة الله أشرف

أثبتت بعض اللقاحات ضد فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) فعاليتها في المرحلة الثالثة من التجارب وبعضها تجاوز فعاليته 95% وهو ما يمثل أخبارًا سارة بشأن اقتراب موعد الانتهاء من الوباء، فما الفرق بين اللقاحات المختلفة؟ إليك مقارنة بين 7 أنواع منهم، بحسب شبكة CNN الأمريكية.

1- لقاح شركتي فايزر وبيونتك Pfizer و BioNTech

استخدمت الشركتان نهجًا جديدًا لصنع اللقاحات واستغلتا فيه التسلسل الجيني للفيروس المسبب للوباء، فلا يحتاج صانعو اللقاحات إلى الفيروس نفسه ولكن فقط التسلسل.

وفي حالة هذا اللقاح، يتعرف الجهاز المناعي على الفيروس ويكون مستعدًا للهجوم عند حدوث عدوى فعلية.

ويمكن للمادة الفعالة من اللقاح أن تذوب في درجة حرارة الغرفة؛ لهذا السبب يجب الاحتفاظ بلقاح فايزر في درجات حرارة شديدة البرودة تبلغ 75 الصفر، وهذا يعني أن هناك حاجة إلى معدات خاصة لنقل هذا اللقاح وتخزينه، وقد أثبت فعاليته بنسبة 95%، ويأتي سعره بـ 40 دولارًا.

2- لقاح موديرنا

يستخدم الفيروس بروتين سبايك لمحاربة الخلايا التي يهاجمها، ويتكون لقاح موديرنا من قطع صغيرة من الحمض النووي “mRNA” التي تحفز الجسم على إنتاج البروتين الموجود على سطح فيروس كورونا.

وقالت إن لقاحها يمكن شحنه في درجة حرارة أقل من 20 درجة مئوية، ويحفظ حتى 30 يومًا، وكانت فعاليته أيضًا 95%، ويأتي سعره بـ 27 دولارًا.

3- لقاح أسترازينيكا AstraZeneca

مصنوع من قِبل فريق في جامعة أكسفورد البريطانية، وهو يستخدم فيروس البرد الشائع الذي يسمى الفيروس الغدي لنقل بروتين سبايك من فيروس كورونا إلى الخلايا.

ويهدف اللقاح إلى جعل أجسام الناس تنتج لقاحات خاصة بهم عن طريق إنتاج نسخ صغيرة من بروتين سبايك، واستخدم الباحثون نوعاً من الفيروسات، يُسمى الفيروس الغدي، وهو يسبب نزلات البرد لدى الشمبانزي، وقد قاموا بتغيير الفيروس وراثيًا بحيث يحمل بروتين سبايك في فيروس كورونا، وهذا من شأنه تدريب الجهاز المناعي للشخص للتعرف على فيروس سارس- كوف- 2 المسبب لـ كوفيد-19.

إنها طريقة أرخص لصنع اللقاحات، ولكنها أبطأ من نهجي لقاح فايزر وموديرنا، وقد تعهدت الشركة بإتاحة لقاحها بتكلفة زهيدة للبلدان في جميع أنحاء العالم.

وقالت الشركة إن اللقاح يمكن أن يحفظ لمدة ستة أشهر في درجات حرارة الثلاجة العادية، وقد جاءت فعاليته بنسبة 70%، ولكن عند تعديل الجرعات بشكل معين تصل الفعلية إلى 90%.

4- لقاح جونسون آند جونسون Johnson & Johnson

لقاح فيروس كورونا يانسن هو لقاح يتبع نهج أسترازينيكا، لكنه يستخدم نوع من الفيروسات الغدية التي تصيب البشر وتسبب نزلات البرد، وقد تم استخدام هذا النهج في لقاح إيبولا الخاص بالشركة، والذي حصل على ترخيص تسويق من المفوضية الأوروبية في يوليو، لكن ما زالت النتائج النهائية لفعالية لقاح كورونا لم تظهر بعد.

5- نوفافاكس Novavax

تستخدم شركة Novavax للتكنولوجيا الحيوية ومقرها ميريلاند متخصصة في لقاحات الجسيمات النانوية الشبيهة بالفيروس كقاعدة ويغطونها بقطع معدلة وراثيًا من بروتين سبايك لفيروس كورونا، وهذا أيضًا نهج تم تجريبه في لقاح التهاب الكبد B الذي يُعطى لحديثي الولادة.

وتستخدم الشركة فيروسًا حشريًا يسمى baculovirus.

6- سينوفاك وسينوفارم

يستخدم لقاح CoronaVac من شركة سينوفاك الصينية فيروسًا معطلاً، إحدى أقدم الطرق لتطعيم الناس، حيث يتم زراعة دفعات كاملة من فيروس كورونا وقتلها ثم تحويلها إلى لقاح، وكذلك أيضًا سينوفارم.

7- سبوتنيك

لقاح فيروس كورونا سبوتنيك الروسي هو لقاح ناقل للفيروسات الغدية، يستخدم فيروس البرد الشائع المسمى الفيروس الغدي 5 لنقل المادة الوراثية إلى الجسم، وقد أثبت فعاليته بنسبة 92%.

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