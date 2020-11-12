مقتل 5 صيادين أتراك إثر تصادم مركبهم مع ناقلة نفط يونانية

المواطن - متابعة

لقي خمسة صيادين أتراك مصرعهم، اليوم الأربعاء، إثر تصادم بين مركبهم وناقلة نفط يونانية في المتوسط، وفق ما أعلن حرس الحدود التركي.

وأفاد حرس الحدود في بيان أنه “خلال عمليّات الإنقاذ، تم العثور على جثث الأشخاص الخمسة المفقودين”.

وأوضح البيان أن مركب الصيد انقلب عقب اصطدام مع سفينة يونانية على الساعة 02:50 ت غ في منطقة تقع على مسافة 15 ميلًا بحريًّا قبالة مدينة قراطاش في محافظة أضنة. ولم يقدم حرس الحدود ولا سلطات أضنة تفاصيل إضافية حول ظروف الحادثة.

ولم تعلن السفينة اليونانية التي تحمل اسم “إفيسوس” عن سقوط ضحايا على متنها، وفق ما أفاد مصدر من شرطة الموانئ اليونانية، وفقًا لـ”أ ف ب”.

​وقدمت وزارة الخارجية اليونانية على تويتر تعازيها لعائلات ضحايا “الحادثة المأساوية”. وتأتي الحادثة في سياق توتر بين أنقرة وأثينا المتنازعتين حول الحدود البحرية بينهما شرق المتوسط.

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