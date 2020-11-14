مقدمة اذاعة مدرسية 2020

الكثير من الطلاب يبحثون عن مقدمة اذاعة مدرسية 2020 لكي يتم الاستعانة بها في تقديم إذاعة صباحية جيدة في المدرسة حيث أن الإذاعة تعد أهم شيء عند بداية اليوم الدراسي.

مقدمة اذاعة مدرسية 2020

هناك الكثير من الطلاب يحتاجون إلى تقديم الإذاعة المدرسية بشكل جيد وهذا يبدأ من مقدمة الإذاعة فكلما كانت جيدة أظهرت الإذاعة المدرسية بشكل جيد.

ولذلك سنوضح لكم من خلال هذا المقال على موقع المواطن مقدمة اذاعة مدرسية 2020 بالإضافة إلى أهمية الإذاعة المدرسية وذلك في السطور التالية.

مقدمة إذاعة مدرسية لمدارس الذكور

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام عـلى سيـدنا محـمـد وعلى آله وصحبه أجمعين، الحمد لله القائل في محكم التنزيل “اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان مالم يعلم”.

أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله ولا إله إلا الله، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، الأستاذ الفاضل مدير المدرسة، السادة المعلمين الأعذاء إخواني الطلاب، أحييكم بتحية الإسلام الطيبة.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أما بعد:أود أن أرحب بكم في فناء مدرستنا الجميلة وعند بداية إذاعتنا الصباحية لهذا اليوم الذي يوافق (ثم يتم ذكر اليوم والتاريخ بشكل مفصل) نتمنى من الله أن تجدوا في هذا اليوم المتعة والفائدة وخير الكلام يجب أن يبدأ بآيات القرآن الكريم والتي يتلوهـا عليكم الطالب المجتهد/ (ثم يتم ذكر اسم الطالب) وبعدها يمكن أن نبدأ بالفقرات الخاصة بالإذاعة المدرسية.

مقدمة إذاعة مدرسية لمدارس البنات

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين، صلاة وسلاما إلى يوم البعث و المحشر.

أما بعـــــــــــــــــد:أيها المديرة الفاضلة ومعلماتي الأفاضل زميلاتي الأعذاء…أبدء قولي معكم في هذا اليوم بإلقاء التحية السلام عليكم ورحمة الله وبركاته:وفي بداية هذا اليوم يجب أن نقدم لكم آيات من الذكر الحكيم ستتلوها عليكم الطالبة/ ونقوم بذكر اسم الطالبة، وبعد أن استمعنا إلى كلام الله عز وجل.

هيابنا إلى كلام سيد الأنام محمد عليه أفضل الصلاة والسلام والطالبة/ ونذكر اسم الطالبة، ومع الفقرة الأدبية الرائعة التي تلقيها علينا الطالبة/ ثم ذكر اسم الطالبة وسوف نلقي عليكم كلمة الصباح وهي بعنوان ثم نذكر عنوان الفقرة)) ((والطالبة/ ثم ذكر اسم الطالبة

أما الآن، نترككم مع العــــلـــم والمـــعـــرفـــة والطالبة/………

والآن، هيا بنا إلى فقرة هـــــل تــعــلـــم وتقدمها لنا الطالبة/………..

وانتهى الوقت وصرنا في لحظة الوداء انتهت إذاعتنا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

مقدمة إذاعة للمدرسة قصيرة

في بعض الأحيان نكون في عجلة من أمرنا ونريد إنهاء الإذاعة المدرسية بشكل سريع ولذلك سنحتاج إلى مقدمة قصيرة جيدة وهي كالتالي:

مع شروق الشمس وابتعاد القمر ومع الكلمة الشهيرة لا حياة مع اليأس ولا يأس مع الحياة سنقدم لكم برنامج الإذاعة المدرسية لهذا اليوم ونتمنى من الله أن يكون هادف لكم ومفيد بشكل كبير بإذن الله تعالى أما بعد …. ثم نقوم بالبدء في الفقرات بشكل مباشر بداية بفقرة القرآن الكريم.

مقدمة قصيرة للإذاعة المدرسية رائعة

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله المتقين وأصحابه وعلى تابعيهم ومن تبعهم بخير وإحسان إلى يوم الدين، أما بعد سنبدأ يومنا بآيات الذكر الحكيم، وبعدها نقوم بمتابعة باقي فقرات الإذاعة المدرسية.

مقدمة إذاعة مدرسية بسيطة

هناك الكثير من المقدمات البسيطة التي تصلح لتقديم الإذاعة المدرسية ولكن من أفضلها ما يلي:

يسرنا نحن طلاب فصل ونبدأ بذكر الفصل الدراسي.

سنقدم لكم البرنامج الإذاعي لهذا اليوم وخير بداية هذا اليوم يجب أن تكون بآيات كريمة من كتاب الله وستتلوها عليكم الطالبة: ثم القيام بذكر اسم الطالبة.

وبعدها نقوم بتقديم ثاني فقرة وهي فقرة الأحاديث النبوية ثم نتابع باقي فقرات الإذاعة من حكم وفقرة هل تعلم ثم فقرة أدبية وفقرة معلومات عامة ثم نقم باختتام فقرات الإذاعة بقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

أهمية الإذاعة المدرسية

هناك الكثير من الأهمية للإذاعة المدرسية في بداية اليوم الدراسي ومنها ما يلي:

وقت الإذاعة الدرسية يعتبر من الأوقات المفيدة جدًا بالنسبة للطالب والتي تساعد على زيادة التركيز وتنشط ذاكرة الطالب بالاستماع للكثير من المعلومات الجيدة التي تقدم بها.

إضافة إلى ذلك فهي تساهم في التعرف على أخبار ومعلومات جيدة من خلال فقرة هل تعلم التي لا غنى عنها في أي إذاعة مدرسية.

كما أن الإذاعة المدرسية من الأمور الهامة التي تزيد من ثقة الطالب بحاله عند تقديم فقراتها فقرة تلي الأخرى.

وتساهم أيضًا في تحميل الطالب المسئولية والاعتماد على النفس في القيام بإعداد فقرات الإذاعة المدرسية والبحث عنها وتجميع الكثير من المعلومات التي سيتم تقديمها من خلال الإذاعة.

إضافة إلى هذا الأمر فالاهتمام بالإذاعة المدرسية تعد أحد الوسائل التي يمكن بها كسر حالة الخوف والرهبة التي تتواجد لدى الكثير من الطلاب عند القيام بتقديم فقرات الإذاعة بنفسهم أمام جميع الطلاب والمدرسين الآخرين.

تعد الإذاعة المدرسية وسيلة هامة لتشجيع الطالب على البحث في وسائل متعددة للحصول على المعلومات مثل البحث بشبكة الإنترنت والبحث في الكتب والمجلات عن أهم المعلومات التي يمكن تقديمها بفقرات الإذاعة المدرسية.

تعد الإذاعة المدرسية أيضًا وسيلة هامة لربط الطالب بآيات القرآن الكريم والأحاديث النبوية المفيدة فجميع الإذاعات المدرسية تبدأ بآيات الله وبأحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم.

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