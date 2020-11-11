مكرونه باللحمه المفرومه والصلصه البيضاء

من أكثر الأكلات التي يحبها الناس والأطفال بوجه خاص هي المكرونة وخاصةً مكرونة باللحمه المفرومة والصلصه البيضاء، وهناك طرق مختلفة في تحضير هذه الوصفة بمكونات مختلفة.

مكونات تحضير الصوص الأبيض (الصلصة البيضاء)

قبل البدء في التعرف على طرق تحضير المكرونة بالصلصة البيضاء واللحم المفروم لابد أن نتعرف أولًا على طرق تحضير الصلصة البيضاء، حيث أنه يتم تحضيره من خلال طريقة مشابهة لطريقة تحضير البشاميل لكن الصوص الأبيض يكون خفيف قليلًا به مكونات أخرى، حيث يحتاج تحضيرها المكونات التالية، وهي:

2 ملعقة كبيرة من الزبدة. 2 ملعقة كبيرة من الدقيق. كوب من الجبن الموتزاريلا. نصف كوب من الجبن الشيدر. ملح حسب الرغبة. فلفل أبيض مطحون. كوب واحد من الحليب. كريمة طبخ إن وجدت.

طريقة تحضير الصلصة البيضاء

بعد تحضير المكونات نبدأ في اتباع مجموعة من الخطوات البسيطة والسهلة والتي من خلالها سوف نحصل على صلصة بيضاء رائعة وشهية بأجمل أطعم أنواع متنوعة من الجبن، حيث يمكنك وضع جميع أنواع الجبن من كيري، رومي، موتزاريلا، شيدر وغيره على حسب المتواجد وهذه الخطوات هي:

نضع الزبدة في إناء على النار ونتركها حتى تسيح وتسخن.

نضع الدقيق ومن ثم نقلبه جيدًا.

نستمر في التقليب حتى يصبح الخليط ذهبي اللون.

نضع اللبن بشكل تدريجي ونقلب جيدًا.

نستمر في التقليب ونضع القليل من الملح والفلفل الأسود.

عند البدء في غليان الحليب نضع أنواع الجبن والكريمة ونقلب حتى نحصل على القوام المناسب.

مكونات صينية المكرونة بالصلصة البيضاء

يتم تحضير المكرونة بالصلصة البيضاء مع اختلاف نوع اللحم، فيمكنك تحضيرها بدلًا من اللحم باستخدام الفراخ أو السي فود والجمبري، أو المشروم والتونه، فهي تتوافق مع العديد من الحشوات، ولكي يتم تحضير هذه الصينية الرائعة لابد من توفير مجموعة من المكونات اللازمة للوصفة، وهي:

بصلة واحدة متوسطة الحجم مفرومة ناعمًا. عدد 2 فص من الثوم المفروم ناعمًا. ربع لحمة مفرومة. فلفل رومي أخضر وألوان مقطع إلى قطع صغيرة. مكعب واحد من مرقة الخضار. ملح على حسب الرغبة. ملعقة واحدة صغيرة من فلفل أسود. بهارات مشكلة. ثمرة واحدة من الطماطم مقطعة صغير. نصف كيلو من المكرونة القلم أو أي نوع آخر. عدد 2 كوب من الصوص الأبيض.

طريقة تحضير صينية المكرونة

طريقة تحضير مكرونة باللحمه المفرومه والصلصه البيضاء تتم من خلال التعرف على الخطوات التالية والتي تعتبر خطوات بسيطة مقابل الحصول على أروع الوصفات الخاصة بالمكرونة، حيث نجد وصفات كثيرة ومتنوعة للمكرونة أشهرهم مكرونة الصوص الأبيض والخطوات يذكرها موقع المواطنكالتالي:

في مقلاة على النار نضع الزيت أو الزبدة ونتركه حتى يسخن ونضع البصل ونقلب جيدًا.

عندما يذبل البصل قليلًا نقوم بوضع الثوم المفروم ونستمر في التقليب.

نضع اللحم المفروم ونقلب جيدًا حتى تبدأ اللحم في النضج ويتغير لونها.

نقوم بتتبيل اللحم ونضع الملح والفلفل ومكعب المرقة وبهارات اللحم ونقلب جيدًا.

نضع الفلفل والطماطم والصلصة ونقلبهم ونتركهم على النار عشرة دقائق.

نقوم بسلق المكرونة ونخلطها باللحم المفروم ونضعها في صينية.

بعد ذلك نقوم بوضع الصوص الأبيض حتى يقوم بتغطية كمية المكرونة واللحم.

نضعها في فرن ساخن لمدة تلت ساعة وبالهنا والشفا.

مكونات المكرونة بالصلصة البيضاء والرومي المدخن

الرومي المدخن يعطي مذاق وطعم جميل وجديد في المكرونة خاصةً التي يتم تحضيرها بالصلصة البيضاء، يمكنك استبدال الرومي المدخن باللانشون أو البسطرمة، ويتم تحضير هذه الوصفة من خلال مجموعة من المكونات التي ترى أنها كثيرة ولكنها في النهاية سوف تعطي وجبة لذيذة وغنية، وهي:

نصف كيلو من المكرونة الأقلام. بصلة متوسطة الحجم مفرومة ناعمًا. نصف كيلو من اللحم المفروم. 2 فص ثوم مفروم. فلفل أخضر أو ألوان مقطع مكعبات صغيرة. زيتون مخلي مقطع. 2 كوب من الصوص الأبيض. جبنة موتزاريلا مبشورة. جبنة رومي مبشورة. قطع رومي مدخن. ملح حسب الرغبة. فلفل أسود. توابل لحم.

طريقة تحضير الوصفة

حتى نقوم بتحضير الذ واشهى صينية مكرونه باللحمه المفرومه بالصلصه البيضاء والرومي المدخن لابد من اتباع مجموعة من الخطوات، هذه الخطوات سوف تكون سهلة جدًا لمن يقوم بتحضيرها للمرة الأولى ومن هذه الخطوات نذكر:

أولًا نقوم بوضع القليل من السمن في وعاء على النار حتى يسخن جيدًا ومن ثم نضع اللحم المفروم ونقلبها جيدًا.

بعد تغير لون اللحم نقوم بوضع البصل المفروم ونقلبهم جيدًا، ومن ثم نضع الثوم المفروم.

نستمر في التقليب ونترك الخليط على النار حتى ينضج تمامًا ومن ثم نضع الزيتون والفلفل ونتركهم جانبًا.

نضع وعاء على النار به كمية من الماء كافية لسلق المكرونة ومعلقة كبيرة من الملح.

نترك الماء حتى يغلي تمامًا ومن ثم نضع فيها المكرونة ونقلبها كل فترة حتى تنضج تمامًا ومن ثم نقوم بتصفية المكرونة من الماء.

في صينية نقوم بدهنها بالقليل من الزيت ونضع القليل من الصوص الأبيض فيها ومن ثم نضع نصف كمية المكرونة واللحم المفروم وشرائح الرومي المدخن.

نضع باقي كمية المكرونة ومن ثم باقي كمية الصوص الأبيض وعلى الوجه نضع الجبن الموتزاريلا والرومي.

نسخن الفرن جيدًا على درجة حرارة 180 ومن ثم نقوم بوضع الصينية في الفرن لمدة نصف ساعة تقريبًا حتى تنضج تمامًا ويصبح لها لون ذهبي.

يتم تقديم المكرونة بالصوص الأبيض واللحم المفروم مع طبق من السلطة الخضراء أو البطاطس المقلية وصوصات الكاتشب والمايونيز.

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