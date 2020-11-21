ملك الأردن يدعو مجموعة العشرين لحماية اللاجئين وضبط العولمة

المواطن - الرياض

أشاد ملك الأردن، الملك عبدالله الثاني بن الحسين بالجهود الكبيرة للمملكة خلال ترؤسها لمجموعة العشرين لهذا العام.

وطالب الملك عبدالله في كلمته أمام القمة بضرورة التصدي لتداعيات كورونا، خصوصًا في مجالات حيوية كالأمن الغذائي والفقر والبطالة والتعليم، مؤكدًا أن حماية اللاجئين والمجتمعات الأكثر ضعفًا حول العالم مسؤولية دولية.

ودعا ملك الأردن قادة دول مجموعة العشرين إلى إعادة ضبط العولمة لتدعيم التعاون والتكامل الدولي وإصلاح النظم الاقتصادية العالمية للوصول إلى تعافٍ أكثر عدلًا وشمولًا.

وأعرب ملك الأردن، في كلمته خلال القمة، عن شكره وتقديره لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، على الدعوة الكريمة، مشيدًا بالجهود الكبيرة للسعودية خلال ترؤسها لمجموعة العشرين لهذا العام، في ظل الظروف الصعبة التي يشهدها العالم.

ولفت الملك عبد الله إلى ضرورة العمل لضمان التوزيع العادل والفعال للقاحات كورونا لتكون متاحة للجميع، مؤكدًا أن قطاع الصناعات الدوائية في الأردن على أهبة الاستعداد للمساهمة في هذه المهمة.

وأشار إلى أن الأردن الذي يعد ثاني أكبر مستضيف للاجئين في العالم بالنسبة إلى عدد السكان، يولي اهتمامًا خاصًا لحمايتهم خلال هذه الجائحة.

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