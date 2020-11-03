ممثل السعودية في تحدي القراءة يصف تجربته لـ “المواطن”

حصل الطالب عبدالله يحيى الشهري من تعليم منطقة نجران “ثانوية الأحنف بن قيس” على المركز الأول على مستوى المملكة في تحدي القراءة العربي، وانتقل إلى نهائيات تحدي القراءة العربي ليُمثل المملكة على مستوى العالم العربي في دورته الخامسة.
ما هو تحدي القراءة العربي ؟
ويعتبر تحدي القراءة العربي ضمن مبادرات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، لتشجيع القراءة لدى الطلاب في العالم العربي، بمشاركة 52 دولة عربية ليتم في ختامها اختيار أبطال التحدي على مستوى كل دولة.
وقال الطالب عبدالله يحيى الشهري المتأهل إلى نهائيات تحدي القراءة العربي لـ”المواطن“: إنّ تحدي القراءة العربي بدأ من المدرسة وأجواء الفصول الدراسية مرورًا إلى إدارة التعليم بمنطقة نجران لتنافس مع باقي الإدارات التعليمية في المملكة على لقب بطل القراءة العربي.
وتابع: وبحمد الله حصلت على المركز الأول في هذه المسابقة في دورتها الخامسة على مستوى المملكة، وصولًا إلى تمثيل بلادي في التصفيات النهائية، وكان ذلك بدعم وتحفيز والداي المستمر، وبمتابعة من معلمي المدرسة ومساعدتهم لي في انتقاء أفضل الكتب وقراءتها.
وأضاف الشهري: هذه المشاركة هي الثانية لي في تحدي القراءة العربي، ولكن لم تسنح الفرصة من قبل لتمثيل المملكة، مشيرًا إلى أنه شارك في المسابقة في دورتها الخامسة “عن بُعد” في ظل جائحة كورونا، لافتًا إلى أن من اعتاد على المشاركة في مثل هذه المسابقات الثقافية سيفتقد أجواء التنافس وطابع التعارف الذي يسبق تلك التصفيات.
أهداف تحدي القراءة العربي
ويهدف تحدي القراءة العربي، إلى إحداث نهضة تعليمية ومعرفية في الوطن العربي عبر ترسيخ ثقافة القراءة لدى الأجيال الصاعدة، وتكريس مفهوم القراءة والتعلم المستمر لدى شباب الوطن العربي وأبناء الجاليات العربية المقيمة خارج المنطقة العربية ومتعلمي العربية، ورفد المنظومة التعليمية بنشاط معرفي يعزز إمكانات الطلبة ويوسع مداركهم ويثري مخزونهم اللغوي، بما ينعكس على النهوض باللغة العربية كأداة للمساهمة في الإنتاج الفكري والمعرفي.
كما يهدف إلى تعزيز قيم الانفتاح الحضاري والتواصل مع الثقافات المختلفة لدى الأجيال الصاعدة، ويمكنها من تقديم مساهمات بنّاءة في المجال المعرفي الإنساني.
ويترقب العالم العربي نتائج التصفيات النهائية للإعلان عن بطل تحدي القراءة العربي لهذا العام في منتصف الشهر الجاري عبر تقنية الاتصال بالفيديو من قبل لجان مختصة، وذلك بالتزامن مع ارتفاع أعداد المشاركين في هذه الدورة التي سجلت 21 مليون طالب وطالبة من 14 دولة عربية و38 دولة أخرى حول العالم، يمثلون أكثر من 96 ألف مدرسة تحت إشراف أكثر من 134 ألف مشرف ومشرفة.
بمثل هذا الشاب نفخر ونفتخر.. اجتمعت عناصر النجاح فكان النجاح نتيجة حتمية.. طالب يملك الدافعية والحماس، وأسرة داعمة، ومدرسة مهتمة ومتابعة..
كل التوفيق ومزيد من التميز…
انت لها يا ابا يحيى باذن الله
ونعم الطالب خلق وذكاء ويستاهل الخير ماشاء الله تبارك الله
بالتوفيق للمبدع الطالب عبدالله يحي الشهري
فهو طالب متفوق وصاحب خلق دعواتنا له بالتوفيق في المراحل القادمة من التحدي
وفالك الفوز أن شاء الله
تستاهل يبو يحيى
بالتوفيق للابن عبدالله الشهري ممثل الوطن وفالك التوفيق
ماشاءالله لاقوة الا بالله نسأل الله ان يوفقه ويحفظه من كل مكروه ويقر به عين والديه
الف شكر للاستاذ والقائد/ حمدان الغامدي
قائد مجمع الاحنف بن قيس ع حسن القياده والتميز ٠ نسأل الله له دوام التوفبق والنجاح👍
ما شاء الله تبارك الله الف مبروك للطالب المميز عبدالله فهو خير مثالا في الخلق والمستوى التعليمي وبدورنا إدارته مدرسته لحرصها ع استكشاف مواهب طلابها وصقلها… مزيدا من التوفيق لهذا الطالب النجيب ولإقرانه وان شاء الله يحقق الرياده على المستوى العربي
ماشاءالله لاقوة الا بالله عبدالله صديق واخ مبدع وموهوب شخصيه اجتماعيه مؤثرة ومثقفه لأبعد الحدود ويعود الفضل لله ثم والديه وادارة التعليم بالمنطقه وخصوصاً قائد المدرسة الاستاذ القدير حمدان الغامدي عشنا معه اجواء الاسرة والاب الحكيم في ظل مجمع الاحنف ابن قيس المتميزة وعبدالله ليس الاخير والقادم افضل بإذن الله🌹
عبدالله من خيره طلابنا إنسان طموح بلا حدود خلوق مبدع نتمنى له التوفيق وتحقيق المركز الاول عربيا
ماشاء الله تبارك الله الله يوفقه نتمنى له التوفيق
شرف لنا بأمثال عبدالله الشهري يمثل دولتنا ويمثل مدرستنا نسأل الله له التوفيق فعلا طالب مبدع ومتميز وصاحب طموح عالي نسأل الله أن يحقق أمنياته