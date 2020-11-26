مم حذر بغلف لاعبي النصر قبل نهائي كأس الملك ؟

المواطن - محمد سمعه

وجه عبدالعزيز بغلف العضو الذهبي لنادي النصر، 3 تحذيرات مهمة لنجوم العالمي، وذلك قبل مواجهة الهلال بعد غد السبت بـ نهائي كأس الملك لموسم 2019/2020.

وغرد بغلف قائلًا: “للعالميين ونجوم الشمس، التحدث عن حكم الساحة، وحكام تقنية الفيديو والأخطاء التي تم ارتكابها من بعضهم، غير مُجدٍ الآن، إذا أراد نجوم العالمي الفوز، عليهم التغلب على كل شيء، للظفر بكأس البطولة الغالية على قلوبنا، لا عذر مُسبق لأحد، قدموا وقاتلوا في الملعب، والتوفيق بيد الله”.

وأسند الاتحاد السعودي لكرة القدم، الحكم البولندي سيمون مارتشينياك إدارة نهائي كأس الملك موسم 2019/2020 بين فريقي الهلال والنصر، الذي ينطلق بعد غد السبت على ملعب الملك فهد الدولي في الرياض.

معلومات عن حكم نهائي كأس الملك

ومارتشينياك هو حكم بولندي الجنسية وُلد في عام 1981 ونال الشارة الدولية بعام 2011، كما سبق له إدارة مباريات مهمة في كأس العالم ودوري أبطال أوروبا.

وسبق للحكم البولندي أن أدار مباراتي “الأرجنتين وآيسلندا” و “وألمانيا ضد السويد” في مونديال 2018 الذي أُقيم في روسيا.

كما سبق له وأن أدار مباراة بين ريال مدريد وأتلتيكو مدريد في السوبر الأوروبي، ولا يعد غريبًا على المباريات في السعودية.

أهم المباريات للحكم البولندي في السعودية

وأدار حكم نهائي كأس الملك 2020، مباراة بين النصر والفيصلي بموسم 2018/2019 وانتهت بالتعادل الإيجابي بنتيجة هدفين لكل فريق، كما أدار مباراة لـ النصر ضد الأهلي في موسم 2015/2016 وانتهت بفوز الراقي برباعية مقابل هدفين، وأدار مباراة لـ الاتفاق ضد الهلال بموسم 2016/2017 وانتهت بخسارة الهلال بثنائية لهدف.

شارك الخبر