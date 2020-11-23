من الأقرب لحسم ديربي الرياض؟

المواطن - مروة نبيل

تتجه أنظار الجماهير، مساء اليوم الاثنين، إلى ملعب الملك فهد الدولي لمتابعة ديربي الرياض بين الهلال والنصر، ضمن منافسات الجولة الخامسة “قمة الرياض” من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ديربي الرياض:

وأكد النقاد الرياضيون في برنامج “الدوري مع وليد”، أن الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال هو الأقرب لتحقيق الفوز، وذلك على الرغم من غياب حارس مرماه الأساسي عبدالله المعيوف بسبب معاناته من الإصابة.

وقال جمال عارف: “المعطيات تقول إن الهلال أقرب للفوز بديربي الرياض.. فيما أثبت مارتينيز أنه يصنع الفارق مع النصر؛ ولأول مرة سيلعب مع عبدالرزاق حمدالله بعد تأقلمه مع الفريق”.

وتابع: “غياب المعيوف سيؤثر وأفضل حارسين في المملكة المعيوف والعويس، وأرى الوطيان أفضل ليكون بديل للمعيوف لشخصيته القوية التي أظهرها مع الفتح، فيما يستطيع الهلال تعويض أندريه كاريلو في حالة غيابه”

وعلق محمد الدهش قائلًا: “أرى ديربي الرياض أقرب للهلال لجاهزيته الفنية ورتمه التصاعدي في المباريات وأرى أن عبدالله الجدعاني أجهز أن يكون هو بديل المعيوف.. فيما لايزال لاعبي النصر يتعافون من كورونا”.

وتحدث غرم العمري على الحارس الأنسب للأزرق في الديربي قائلًا: “أرشح الوطيان أن يكون بديل للمعيوف في الديربي لهذه الأسباب.. وعبدالله الجدعاني ولدنا وبدايته كانت في الأهلي وخبرته كبيرة”.

الهلال والنصر في دوري محمد بن سلمان:

وقبل ديربي الرياض اليوم، يحتل الفريق الأول لكرة القدم بالزعيم صدارة جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 10 نقاط، وبفارق الأهداف عن الشباب صاحب المركز الثاني.

على الجانب الآخر، تعرض العالمي لـ3 هزائم متتالية في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، حيث خسر أمام الفتح والشباب بنتيجة 2/ 1، وبهدف دون رد ضد التعاون، قبل أن ينتفض ويفوز على القادسية بثنائية، ليحتل المركز الـ13 برصيد 3 نقاط.

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