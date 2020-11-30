من هم الـ5 أجانب لـ الاتحاد في البطولة العربية ؟

المواطن - محمد سمعه

يبدو أن المدرب البرازيلي فابيو كاريلي المدير الفني لنادي الاتحاد قد استقر على الخماسي الأجنبي الذي سيمثل العميد في بطولة كأس محمد السادس للأندية الأبطال “البطولة العربية”.

وسيكون عشاق الكرة السعودية والعربية على موعد مع مباراتي العميد والشباب في دور الـ4 ببطولة كأس محمد السادس.

موعد مباراتي الفريقين في دور الـ4

وستُقام المباراة الأولى بين الفريقين يوم الأربعاء 2 ديسمبر في الرياض على ملعب الشباب، أما المباراة الثانية فسوف تقام يوم 4 يناير المقبل في جدة.

واستقر كاريلي على تواجد كل من “الحارس البرازيلي مارسيلو غروهي، البرازيلي برونو هنريكي، البرازيلي رومارينيو، المصري أحمد حجازي، الرأس أخضري جاري رودريغيز” وفقًا لـ الزميلة “الاقتصادية”.

حقيقة إرسال خطاب لـ تغيير ملعبي مباراتي الاتحاد والشباب

وفي وقت سابق، كشف طلال آل الشيخ مدير بطولة كأس محمد السادس للأندية الأبطال حقيقة إرسال خطاب لـ تغيير ملعبي مباراتي الفريقين بالبطولة العربية، حيث أكد بأنه لم يصل أي خطاب لتغيير الملاعب وفقًا لـ الزميلة “عكاظ”.

وأضاف آل الشيخ بأنه لا تُوجد أي إشكالية حول إقامة مباراة الإياب بملعب نادي الاتحاد وليس في الجوهرة المشعة، مضيفًا أنه ينتظر رأي الاتحاد السعودي لكرة القدم لاعتماده ومواكبته للشروط.

وأشار آل الشيخ إلى أن اتحاد القدم السعودي اختار ملعبي وتوقيت مباراتي دور الـ4 بين الشباب والاتحاد عبر خطاب وُجه من قبل.

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