من يحسم ديربي الرياض رقم 25 في دوري المحترفين؟

المواطن - مروة نبيل

تنتظر الجماهير ديربي الرياض بين الهلال والنصر، المقرر إقامته مساء يوم غد الاثنين، في إطار مواجهات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

الهلال والنصر في دوري المحترفين:

ويلعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال ضد النصر، ضمن منافسات الجولة الخامسة “قمة الرياض”، من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، عند الساعة 8:15 مساء غدٍ، على ملعب الملك فهد الدولي.

وكشف حساب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، نتائج مواجهات الهلال والنصر ضمن منافسات بطولة الدوري السعودي للمحترفين، حيث لعبا 24 مباراة من قبل؛ وشهدت تفوقًا كبيرًا للأزرق.

ونجح الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال في الفوز 12 مرة، فيما حسم النصر ديربي الرياض بالدوري السعودي للمحترفين 7 مرات، وخيم التعادل على نتيجة 5 مواجهات.

ديربي الرياض:

وقبل ديربي الرياض، يحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال صدارة جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 10 نقاط، وبفارق الأهداف عن الشباب صاحب المركز الثاني.

على الجانب الآخر، تعرض العالمي لـ3 هزائم متتالية في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، حيث خسر أمام الفتح والشباب بنتيجة 2/ 1، وبهدف دون رد ضد التعاون، قبل أن ينتفض ويفوز على القادسية بثنائية، ليحتل المركز الـ13 برصيد 3 نقاط.

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