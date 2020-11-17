مهاجم جنوب إفريقيا يشيد بأداء المنتخب السعودي تحت 23 عامًا

المواطن - ترجمة : عمر رأفت

أشاد فجاري لاكاي مهاجم جنوب إفريقيا تحت 23 سنة بأداء المنتخب السعودي تحت 23 عامًا، في الوقت الذي يأمل فيه اللاعب أن يكون الحظ إلى جانبهم قبل المباراة الثانية، اليوم الثلاثاء ضد المنتخب السعودي في مدينة جدة.

وحسبما ذكرت صحيفة تايمز لايف، خسر المنتخب الجنوب إفريقي تحت 23 سنة المباراة الأولى 3-2 بعد أن استقبلت شباكهم هدفًا متأخرًا، لكن لاكاي سجل هدف التعادل في الدقيقة 88 لمنح الفريق فرصة للفوز.

وقال لاكاي: لقد عملنا بالفعل مع المدرب، وعملنا على نقاط القوة والضعف لدينا، وأعتقد أننا مستعدون جيدًا للمباراة الثانية ونود أن نبذل قصارى جهدنا لتحقيق الفوز”.

إشادة بمنتخب السعودية

وأضاف أن المنتخب السعودي فريق جيد جدًا ويلعب كرة قدم جيدة، “لقد كانت المباراة الأولى جيدة بشكل عام وبالنسبة لي – كان من الجيد العودة للعب وتمثيل المنتخب الوطني”.

وقال لاكاي: هناك الكثير من الشباب الذين كانوا سيحبون التواجد هنا، لكنني ممتن لوجودي هنا وسأغتنم هذه الفرصة بكلتا يدي.

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