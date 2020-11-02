مواجهات نارية .. نتائج قرعة دور الـ16 لـ كأس الملك 2020/2021

كشفت قرعة كأس الملك لموسم 2020/2021 عن مواجهات دور الـ16 بين فرق أندية دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.
نتائج قرعة كاس الملك
وجاءت المواجهات كالتالي: ”
- القادسية ضد الشباب.
- الهلال ضد الفتح
- الأهلي ضد العين
- الوحدة ضد الاتحاد
- النصر ضد الرائد
- ضمك ضد التعاون
- الباطن ضد أبها
- الاتفاق ضد الفيصلي
وسبق أن أعلن مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة القدم، عن قصر المشاركة في بطولة الكأس للموسم الرياضي 2020/ 2021 على فرق دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، حيث ستبدأ البطولة من دور الـ16.
وجاء قرار الاتحاد السعودي بسبب تأخر انطلاق الموسم الجديد 2020/ 2021 وضغط الروزنامة التي شهدت عدة تغييرات في المواعيد الدولية والقارية مما يصعب إنهاء الموسم في وقت مناسب للمنتخبات والأندية.
التفكير بالسماح لـ 40 % من الجماهير بحضور نهائي كأس الملك
وكشف الإعلامي أحمد العجلان تطورات جديدة عن نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين، حيث قال عبر حسابه في “تويتر” منذ قليل: “علمت (الجزيرة) أن المسؤولين في وزارة الرياضة واتحاد الكرة وبالتنسيق مع الجهات المعنية يدرسون فكرة السماح بدخول الجماهير بنسبة تصل إلى 40% لـ نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين بين الهلال والنصر”.