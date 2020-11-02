مواجهات نارية .. نتائج قرعة دور الـ16 لـ كأس الملك 2020/2021

المواطن - محمد سمعه

كشفت قرعة كأس الملك لموسم 2020/2021 عن مواجهات دور الـ16 بين فرق أندية دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

نتائج قرعة كاس الملك

وجاءت المواجهات كالتالي: ”

القادسية ضد الشباب. الهلال ضد الفتح الأهلي ضد العين الوحدة ضد الاتحاد النصر ضد الرائد ضمك ضد التعاون الباطن ضد أبها الاتفاق ضد الفيصلي

وسبق أن أعلن مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة القدم، عن قصر المشاركة في بطولة الكأس للموسم الرياضي 2020/ 2021 على فرق دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، حيث ستبدأ البطولة من دور الـ16.

وجاء قرار الاتحاد السعودي بسبب تأخر انطلاق الموسم الجديد 2020/ 2021 وضغط الروزنامة التي شهدت عدة تغييرات في المواعيد الدولية والقارية مما يصعب إنهاء الموسم في وقت مناسب للمنتخبات والأندية.

التفكير بالسماح لـ 40 % من الجماهير بحضور نهائي كأس الملك

وكشف الإعلامي أحمد العجلان تطورات جديدة عن نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين، حيث قال عبر حسابه في “تويتر” منذ قليل: “علمت (الجزيرة) أن المسؤولين في وزارة الرياضة واتحاد الكرة وبالتنسيق مع الجهات المعنية يدرسون فكرة السماح بدخول الجماهير بنسبة تصل إلى 40% لـ نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين بين الهلال والنصر”.

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