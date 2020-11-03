مواصفات هاتف Oppo K7x قبل الإعلان عنه

المواطن - متابعة

تستعد شركة أوبو الصينية لإطلاق هاتف Oppo K7x يوم غد الأربعاء، حيث من المنتظر أن يحتوي الهاتف بطارية كبيرة، بالإضافة إلى عدد من الإمكانات القوية بسعر رخيص.

وبحسب موقع GSMArena فإن تسريبات جديدة كشفت أن هاتف Oppo K7x سيأتي بشاشة كبيرة قياس 6.5 بوصة، من نوع LCD، ودقة Full HD+، ومعدل تحديث شاشة متوسط 90 هرتز، بالإضافة إلى مستشعر للبصمة على الجانب الأيمن للهاتف.

كما يأتي هاتف Oppo K7x بأربع كاميرات خلفية، ستكون الأساسية بدقة 48 ميجا بيكسل، مع فلاش LED قوي، مع معالج من نوع Dimensity 720 5G بتقنية الجيل الخامس للاتصالات 5G، مع نظام تشغيل Android 10، وواجهة مستخدم للسوفت وير ColorOS 7.

وسيحتوى الهاتف المنتظر على بطارية 5000 مللي أمبير، ومن المتوقع أن يكون سعره أقل من 285 دولارًا أمريكيًّا.

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