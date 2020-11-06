مواطنة تكشف خداع بائع حاول توريطها في مركبة متهالكة بحيلة ذكية

كشفت مواطنة عن خدعتها الذكية مع بائع سيارات في أحد مواقع الحراج المستعملة، والذي حاول الاحتيال عليها ومنحها سيارة متهالكة وتصويرها أنها بحالة جيدة وبدون أي مشاكل.
#فيديو
إن كيدهن عظيم!!
فاطمة العسيري.. حاول بائع سيارة مستعملة، لكنها كشفت خداعة بطريقة ذكية!#برنامج_ياهلا#روتانا_خليجية pic.twitter.com/IajkNDLzZl
— برنامج ياهلا (@YaHalaShow) November 5, 2020
وقالت فاطمة العسيري، خلال حديثها لبرنامج “يا هلا” على قناة روتانا خليجية، إنها بعد تواصلها مع صاحب المركبة أكد لها أن السيارة بحالة ممتازة وخفض لها 3 آلاف من السعر المعلن للبيع الأول وكان 34 ألفًا، وطلب منها الذهاب لفحصها في مكان معين لأن لديهم خصومات.
وأضافت أنها في اليوم الثاني تواصلت معه عبر الرسائل من هاتف صديقتها على أنها ولد ويريد السيارة، وعندما طلب أيضًا الذهاب لنفس مكان الفحص، قالت له إنه ليس له دخل وستفحص في المحل الذي تريد.
وبينت المواطنة فاطمة العسيري أن صاحب السيارة بعد ذلك كشف لها وهي تتحدث له على أنها ولد بعدما عرف أن لديها خبرة في السيارات أن القير فيه مشكلة وسبق تغيير الماكينة والبودي أيضًا ليس بحالة جيدة.
تعليق واحد
ابو فهد ،،،،،،
حسبنا الله ونعم الوكيل بالفعل يوم من الايام ماكان عندي سياره وسويت جمعيه لخمسه شهور المهم المبلغ وصل عشره الاف وشريت كابرس من احد الشريطيه بالطايف لاسامحه الله والله ينصرني عليه اثناء المكاتبه جاني واحد من طرفهم وقال فيه زبون للسياره بيكسبك وقلت استخدم ماني بايع وهذي حركاتهم لترغيبك في السياره وبعد نقل الملكيه خسرت كل شي وبعتها باقل من خمسه آلاف الله لايحلله ولا يسامحه ويوم الحساب نلتقي