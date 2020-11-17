مواطن عربي يواجه تهمة اغتصاب قاصر في روسيا

المواطن - متابعة

تحقق الشرطة الروسية في اتهام مواطن من جنسية عربية بالتورط في جريمة اغتصاب قاصر في روسيا.

وتلقت شرطة مدينة سانت بطرسبورغ بلاغًا من رجل أعمال روسي يتهم فيه مواطنًا عربيًا بإقامة علاقة مع ابنته القاصر دون موافقتها.

وتبين من التحقيقات أن المتهم من الجنسية المصرية وأن الفتاة تبلغ من العمر 16 عامًا.

وقال والد الطفلة في البلاغ إن المتهم استدرجها إلى غرفته في الفندق الذي يقيم فيه وقام بالاعتداء عليها جنسيًا.

وبعد فتح تحقيق من قبل الشرطة، تم احتجاز المشتبه به بالقرب من الفندق المذكور، وتبين أنه يبلغ من العمر 37 عامًا، وصل إلى مدينة سانت بطرسبرغ في زيارة خاصة في شهر مارس الماضي.

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